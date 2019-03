Aitor Elizegi, presidente del Athletic, habla de la situación de Álex Remiro

Álex Remiro termina contrato con el Athletic y su negativa a renovar había llevado a la anterior directiva a apartarle del equipo. Con la llegada de Aitor Elizegi a la presidencia, el portero vuelve a ser uno más de la plantilla.

Aunque el guardameta de 23 años ha vuelto a ser uno más en los entrenamientos del conjunto vasco con la llegada de la nueva directiva, sigue sin renovar su contrato, que termina el próximo 30 de junio. Libre para negociar con otros equipos, todo apunta a que Álex Remiro podría tener ya un acuerdo con la Real Sociedad para la próxima temporada. Como no podía ser de otra manera, Aitor Elizegi, presidente del Athletic, ha sido preguntado por la situación del portero en la última entrevista que ha concedido.

“Lo que hicimos fue hablar con Álex y hablar con la plantilla. Pensábamos que había que recuperar para el grupo y para el club a un profesional, a una persona que tiene contrato en vigor con este club hasta el próximo 30 de junio. Era nuestra obligación mirar a los ojos de este jugador, y que él pudiera desarrollar su profesión, que fuera parte de la plantilla y del entrenamiento diario. Entrena con compañeros todos los días y la obligación era que hubiera respeto, lealtad, cauce… y sobre todo rigor. Hay una inversión del club en una ficha profesional, en un jugador en el que hemos invertido recursos”, ha dicho Aitor Elizegi en Radio Euskadi.

“Nuestra obligación era hasta el 30 de junio hacer sentir a este jugador, y que el club tuviera una relación profesional con esta persona, y desde luego leal. No sé qué pasará de aquí al 30 de junio, si poco a poco vamos aclarando el futuro de Álex, pero tampoco quiero yo escribir el futuro de Álex Remiro. No sé cuál es, pero la obligación del Athletic es ir de frente, ser leal, trabajar con profesionalidad y lealtad los contratos y las relaciones que tiene con el resto de futbolistas, y ellos tienen unas dinámicas que cumplir y unos intereses profesionales que atender, que no siempre los comparten con el club, con el Athletic“, ha añadido el presidente del conjunto vasco.