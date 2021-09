El Kun Agüero concedió una entrevista en la que habló de su actual situación en el Barcelona, club al que llegó gratis tras finalizar su contrato con el Manchester City. El delantero argentino también comentó cómo se sintió cuando su gran amigo Leo Messi le comunicaba que dejaba la Ciudad Condal porque no podía renovar con la entidad azulgrana.

«Cuando llegaron las conversaciones para fichar por el Barça sabía que económicamente no estaban bien, pero me daba igual el dinero y quería jugar aquí», arrancó explicando el Kun Agüero acerca de su fichaje. «Estaba claro que lo que cobraba en el City aquí era imposible pero, sin duda, volvería a fichar por el Barça ahora sabiendo cómo está el club», añadió el ex jugador de Atlético, City e Independiente.

«Durante las negociaciones hablaba con Leo, pero no sobre su continuidad, yo no quería molestar, pero me dijo que lo estaba arreglando. Luego pasó lo de su salida y me quedé en shock», confesó el Kun Agüero. «He hablado con él y tiene claro que volverá a vivir en Barcelona. Ojalá le vaya muy bien. Ya jugué contra él en el City y sería lindo jugar contra él a pesar de que si se le enciende la lamparita es imposible pararlo», añadió sobre Messi.

A raíz de la marcha de Leo Messi se habló acerca de una posible salida del Kun, algo que ha querido desmentir. «No entendí por qué se dijo eso. Cuando firmé, Leo no lo había hecho. Esperaba su acuerdo, pero en ningún momento hubo una cláusula para irme», explicó Agüero en los micrófonos de Rac1.

El Kun Agüero se encuentra en proceso de recuperación y cree que está «progresando bastante». «No hay un pronóstico para volver pero avanzamos y espero acortar algunas semanas. Hay que tener respeto al sóleo, que es traicionero. La última resonancia salió bastante bien», dijo el argentino. Una vez que vuelva al verde espera jugar, pero es consciente de su realidad. «Si quieres ser titular tienes que ponerte bien y nadie tiene el puesto asegurado», añadió.

«Hay que estar siempre al 100% y daré lo mejor de mí. Ojalá pueda jugar muchos partidos y si es de titular, mejor», comentó en la entrevista. «Koeman es un tipo muy directo y eso el jugador lo agradece», dijo el Kun Agüero sobre su entrenador. «Te dice lo que le gusta y lo que no y eso es preferible a no saber lo que está pasando», agregó. «Seguramente empezaré en el banquillo y daré lo mejor de mí», respondió de forma ambiciosa el internacional con Argentina.

Más ambicioso se mostró acerca de los títulos. Con el Atlético ganó una Europa League y una Supercopa de Europa, pero fue claro: «Quiero ganar la Liga y la Copa porque no las tengo». «Por ser el Barça tenemos que pelear todos los títulos. No somos favoritos, pero los rivales nos tienen respeto. Cuidado con nosotros», reflexionó sobre la Champions League.

«No hace falta que uno meta 30 goles, tenemos que ayudar entre todos. Sergi Roberto es ahora nuestro goleador, se lo digo y se caga de risa», respondió. «También tienen que hacer goles otros jugadores de sorpresa para coger desprevenidos a los rivales. Yo no me marco número, lo que quiero es ganar títulos. Es lo único que me interesa. Que los goles sirvan para sumar tres puntos o para pasar de ronda. Hay que ganar, ganar y ganar», dijo recordando a la mítica frase de Luis Aragonés.

Acerca del Mundial de Qatar, el Kun se ve con Messi en la cita mundialista. «Quiero hacer una buena temporada para poder llegar con opciones de ir al Mundial». Cambiando de tema, también fue cuestionado por Pep Guardiola. «Desde que llegó puso su táctica y me facilitó mucho lo de no moverme tanto. Nos ayudó mucho y aprendí mucho. Es un tipo que no para. Ganábamos un título y al día siguiente te exigía lo mismo», desveló.