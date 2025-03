El agente de Vitor Roque confirma las cifras de su venta y avisa al Barça: «Podría volver en unos años»

André Cury, agente de Vitor Roque, ha querido arrojar luz sobre el traspaso del delantero brasileño al Palmeiras y disipar las dudas respecto a las pérdidas económicas del Barça en la operación. Cury ha detallado las cifras y motivos de la venta del jugador, destacando que el club azulgrana ha recuperado casi todo lo invertido.

En julio de 2023, el Barça pagó 30 millones de euros más otros 31 en variables al Athletico Paranaense, aunque estas condiciones no llegaron a cumplirse. Ahora, el club catalán ha vendido al joven delantero al Palmeiras por 25,5 millones de euros fijos, 5 millones en variables y un 20% de una futura venta.

La operación, según Cury, «es la mayor inversión de la historia de Sudamérica en un jugador». Las variables incluidas en la venta dependen del rendimiento del Palmeiras en el Mundial de Clubes y en competiciones internacionales. «Se pueden conseguir», aseguraba el agente, que insistió en que el brasileño «no se va dolido» con el club culé.

Lo que ha sorprendido a muchos han sido las declaraciones de Cury sobre el favor que le han hecho a Deco y al Barça. Y es que el acuerdo con el Palmeiras se cerró en estas últimas semanas y supuso el punto y final de forma anticipada de la cesión de Vitor Roque con el Betis. Cury explicó que la salida del jugador se realizó para «ayudar justamente a Deco y al Barcelona» en un momento en el que el club necesitaba liquidez.

«El Barça no estaba usando al jugador, así que cogen el dinero de vuelta, que hoy el Barça necesita mucho, y el jugador sigue su camino. Vitor Roque está vendido casi al mismo precio que llegó. El Barça recupera casi todo lo que invirtió», explicó Cury, quien también dejó entreabierta la posibilidad de que su representado… ¡regrese al Camp Nou! en el futuro: «Creo que podría volver en unos años al Barça».

El favor de Vitor Roque al Barça

Cury, en una entrevista en el programa Tu Diràs de RAC1, también destacó la presión que existe en el Barça, especialmente para los jugadores jóvenes: «Ahí se cobra mucho, hay mucha presión y la prensa tampoco ayuda, diciendo que uno es más bueno y otro más malo. Los jugadores jóvenes necesitan tiempo para demostrar su rendimiento».

El agente comparó la situación de Vitor Roque con la de Ronald Araujo: «Cuando fiché a Araujo, los primeros meses decían que no podía jugar en el Barça, y con tiempo demostró su calidad». Además, señaló cómo el Real Madrid está manejando el caso de Endrick, sin cederlo y apostando por su desarrollo en el primer equipo, una decisión que contrasta con la política del Barça con el delantero brasileño.

«Es un gran jugador, un gran chico. Creo que la llegada en invierno no le hizo bien. Es un chico muy joven. Va a volver a Brasil por una o dos temporadas y después retornará a Europa con 21 o 22 años», confirmaba Cury sobre su paso por el Betis y cómo han gestionado cada acontecimiento: «Cuando el Betis hizo el movimiento de comprar un ‘9’, estaba descartando a Vitor. No podíamos quedarnos ahí cedidos. Es muy peligroso para un jugador estar siempre prestado porque un jugador tiene que tener un dueño que lo cuide. Ahora buscamos al Palmeiras, que ha hecho la mayor inversión de la historia de Sudamérica en un jugador, y van a cuidar de él».

Pese a las dificultades en su adaptación al fútbol español, Cury no duda del potencial de su jugador: «Calidad no le falta. Tiene potencia, tiene calidad, lo tiene todo». De hecho, el agente reveló que cuando Vitor Roque llegó al Barcelona, tenía una oferta del Tottenham tres veces mayor, pero se decantaron por el proyecto azulgrana. «Va a coger este camino en Brasil uno o dos años y con 21 o 22 volverá a Europa. Puede ir a cualquier club de Europa. Y no descarto que vuelva al Barça», sentenciaba el agente de Vitor Roque.