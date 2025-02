La Liga veta el fichaje de Vitor Roque por el Palmeiras y se rompen los planes financieros de Laporta

La Liga de Javier Tebas ha vetado el fichaje de Vitor Roque por el Palmeiras por cuestiones burocráticas cuando todo ya estaba listo para el traspaso del jugador. Las negociaciones entre el club brasileño, el Barça y el Betis ha volado por los aires este lunes y han roto los planes financieros de Joan Laporta, pues el Palmeiras estaba dispuesto a poner sobre la mesa 25 millones de euros.

Según el protocolo que rige la competición doméstica, Vitor Roque hubiera tenido que romper su acuerdo de cesión actual con el Betis para posteriormente volver a ser reinscrito por el Barça. No obstante, como el mercado de fichajes está cerrado en España no es posible que el Betis pueda devolver al futbolista al club azulgrana.

Vitor Roque había sido uno de los protagonistas estos últimos días en el Betis por su vuelta casi segura a su país de origen. De hecho, el acuerdo con el Barcelona estaba prácticamente cerrado, aunque faltaba el visto bueno del Betis. Y es que desde el club verdiblanco exigían una compensación económica si finalmente Vitor Roque abandonaba Sevilla. De hecho, hasta el propio jugador no veía con malos ojos la opción de regresar a Brasil.

Sin embargo, desde la Liga no han dado finalmente el visto bueno a la operación, lo que ha provocado que las negociaciones se caigan, por lo que Vitor Roque seguirá de momento en el club verdiblanco hasta final de temporada. No obstante, la ventana de fichajes en Brasil no se cierra hasta el próximo día 28.

El Palmeiras tenía un acuerdo salarial cerrado con Vitor Roque, a quien pensaba convertirlo en el futbolista mejor pagado de una plantilla de altísimo nivel. Y es que el club paulista aspira a ganar los grandes títulos sudamericanos y hacer un gran papel en el Mundial de Clubes del próximo verano.