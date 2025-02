El Barça dispuesto a devolver a Vitor Roque a Brasil un año después y ¡a precio de saldo!

El futuro de Vitor Roque sigue estando en el aire a falta de diez días para el cierre del mercado en Brasil. El Barça está abierto a negociar su salida definitiva del delantero al Palmeiras, aunque todavía no se ha presentado una oferta formal. La operación dependerá de múltiples factores, incluyendo el visto bueno del jugador y la postura de un Betis que en las últimas semanas está contando cada vez menos con él, quizá haciéndose a la idea de que no seguirá.

Recordemos que el Barça desembolsó la friolera de 31 millones de euros fijos y 30 en variables por Vitor Roque al Athletico Paranaense hace apenas un año, y ahora busca minimizar pérdidas. Es por esto que el Barcelona considera que una venta por al menos 27 millones de euros más variables sería una buena solución. Su cesión al Betis no ha dado los resultados esperados y el club blaugrana no cuenta con el brasileño para el futuro, por lo que una salida definitiva es la opción prioritaria para todas las partes.

El Palmeiras es el actual subcampeón de Brasil y ha mostrado en las últimas semanas un firme interés en su fichaje, viendo a Tigrinho como el sustituto ideal de Endrick, que dejó el equipo en julio rumbo al Real Madrid. Sin embargo, los brasileños no han pasado de sondeos informales y se habla de una propuesta de 24 millones de euros, cifra que aún no convence en la cúpula culé.

La situación contractual de Vitor Roque añade una capa extra de complejidad a la posible operación. El delantero está cedido en el Betis hasta junio, con una opción de compra de 25 millones por el 80% de su pase. Además, si los verdiblancos deciden extender la cesión un año más, el precio subiría a 27,5 millones en 2026.

Desde el Betis no han mostrado urgencia por desprenderse del delantero, aunque su situación ha cambiado en las últimas semanas. El brasileño ha perdido protagonismo con la llegada de Cucho Hernández y el resurgir de Bakambu, lo que ha provocado que encadene cuatro partidos como suplente. A pesar de ello, el club verdiblanco sigue confiando en su rendimiento, sobre todo tras haber marcado siete goles en la primera mitad de la temporada.

No obstante, existe un factor económico que podría acelerar su salida. Si Vitor Roque no disputa el 50% de los partidos, el Betis deberá pagar una penalización de 1,5 millones de euros, apuntan en Sport. Un traspaso ahora supondría un alivio financiero para los béticos, quienes también se liberarían del pago de su salario, no precisamente bajo.

Las conversaciones entre los representantes de Vitor Roque, el Palmeiras y el Barça están en marcha, pero todo apunta a que la operación se decidirá en los últimos días del mercado. El club blaugrana espera que los brasileños mejoren su oferta y está dispuesto a incluir un porcentaje de una futura venta para asegurarse beneficios a largo plazo. Si la operación no se cierra ahora, podría retomarse en junio, cuando se abrirá un mercado especial en Brasil antes del Mundial de Clubes. Para entonces, el Betis podría haber tomado una decisión definitiva sobre el futuro del jugador y las negociaciones podrían ser más sencillas.