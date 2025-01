Dayana Lins, modelo e influencer de 20 años, ha sorprendido a todos publicando un vídeo en Instagram en el que cuenta que se ha separado de su marido, el futbolista del Barcelona Vítor Roque, cedido en el Real Betis esta temporada. Además, la joven va más allá explicando claramente los motivos por los que le ha pedido el divorcio al delanterio brasileño, con el que se casó en diciembre del año 2023, justo antes de que se oficializase el fichaje de Vítor Roque por el Barcelona.

«Tengo la intención de separarme, ya iniciamos las negociaciones, lamentablemente, el matrimonio no funcionó… Cuando llegamos a Europa, su actitud comenzó a cambiar… creo que fue por la presión del fútbol, y que se suponía que yo debía ser su refugio seguro, pero él sacó su estrés con palabras y actitudes muy duras de las que no estoy preparada para hablar», dice abiertamente Dayana Lins, que ha dejado de seguir Vitor Roque en redes sociales, aunque reconoce que todavía sigue casada legalmente con el futbolista brasileño.

🚨BABADEIRO Após ser impedida de montar sua árvore de natal, esposa de Vitor Roque revela também não ter acesso à própria GELADEIRA sem a permissão do tigre 🤯🗣️ pic.twitter.com/4COVCSCjiP — seios ᶜᵃᵖ (@seioscap) January 7, 2025

«Quiero ver si puedo compartir algunas cosas aquí. Como la mayoría de ustedes saben, me casé el año pasado. Sigo casada, y como todas las chicas (al menos eso creo), existe la idea de que después de casarte, tienes compañía, empatía, amor, hijos, construyes una familia», explicó Dayana en un vídeo en el que quiso compartir su situación con sus más de 420.000 seguidores en Instagram.

«Así que cuando te casas, te guste o no, crees que has elegido a la pareja adecuada. Y yo creyendo, dejé todo atrás… la casa de mis padres, mi universidad, mi trabajo. Me mudé a otro país para seguir su vida. Todo cambio viene con incomodidad, ¿no? Pero en fin, como dije, hice este vídeo para compartir mi experiencia para que otros no se encuentren en situaciones donde hay falta de empatía de la gente que te rodea. Y obviamente, para que no te hagan daño», añade Dayane.

La influencer cuenta episodios nada agradables: «Por ejemplo, preguntar si puedes coger lo que hay dentro de la nevera, dentro de tu propia casa… no sentirte impotente por no poder salir a comprar comida, diciendo que es para los perros. Y sentir que pedirles que compren comida es como pedírsela a extraños. En resumen, hay una cosa que quiero decir: si tenías una vida plena antes de esa única relación, no lo dejes todo atrás».

«Por supuesto, confía en el amor, confía en Dios. Pero si quieres proteger tus logros, métete en una relación en la que la persona quiera renunciar a ciertas cosas por ti igual que tú lo harías por ella. Porque cuando el otro no tiene ese amor, ese cariño, esa voluntad de renunciar a algo por ti… puede echarte a la primera oportunidad que tenga. Lo harán», finaliza Dayane Lins.