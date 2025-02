El futuro de Vitor Roque podría dar un giro inesperado en las próximas semanas con la aparición en escena de un tercer actor, además de Barça y Betis. El delantero brasileño, actualmente cedido por el Barcelona en el club bético hasta final de temporada, ha despertado el interés del Palmeiras, que busca reforzar su ataque antes del cierre del mercado en Brasil, que se extiende hasta el 28 de febrero, precisamente el Día de Andalucía.

En cualquier caso, la operación no es sencilla, ya que el Betis no tiene ninguna obligación de desprenderse del jugador y podría exigir una compensación económica al Barça para facilitar la salida de Vitor Roque. La historia es que el Palmeiras está decidido a incorporar al delantero este mismo mes. El equipo dirigido por Abel Ferreira lleva semanas sondeando el mercado en busca de un delantero y el joven brasileño encaja en su perfil.

El Palmeiras ha seguido de cerca su evolución y ya intentó ficharlo el pasado mes de diciembre, ofreciendo 27 millones de euros por el 80% de sus derechos económicos, una cantidad que habría permitido al Barça recuperar buena parte de su inversión. Es en este contexto, donde el club paulista espera contar con la complicidad del Barcelona para negociar la salida del actual jugador del Betis. La buena sintonía entre el Barça y el Palmeiras podría facilitar las conversaciones, a diferencia de la relación más distante que mantiene el club azulgrana con la entidad verdiblanca.

En cualquier caso, pese al interés del Palmeiras y la necesidad del Barça, el Betis tiene la sartén por el mango con Vitor Roque. La cesión del delantero no incluye ninguna cláusula de salida anticipada, por lo que el club sevillano no está obligado a cederlo antes de tiempo. Además, los verdiblancos cuentan con una opción de compra de 25 millones de euros por el 80% de sus derechos, con posibilidad de ejercerla en verano. Si el Betis decide no ejecutar esta opción, el delantero regresaría al Barcelona sin coste adicional.

Desde Brasil temen que el Betis intente obtener una compensación económica para romper la cesión de forma anticipada, un movimiento que podría complicar las aspiraciones del Palmeiras. De momento, el club sevillano sigue apostando por Vitor Roque, aunque su rol en el equipo ha cambiado en las últimas semanas, suplente en los dos últimos partidos con Manuel Pellegrini en el banquillo en favor de Bakambu y contando con el refuerzo invernal de Cucho Hernández que llegar para generar más competencia.

Si el Palmeiras no consigue hacerse con Vitor Roque antes del cierre del mercado brasileño, no se rendirá. Según UOL Esporte, el club paulista volvería a intentarlo en junio, cuando la FIFA ha estipulado una ventana extraordinaria de traspasos antes del inicio del Mundial de Clubes en Estados Unidos.

El Palmeiras, con una situación financiera sólida, sigue en la búsqueda de un delantero centro y también ha valorado la opción de Roberto Firmino, actualmente en el fútbol saudí. No obstante, su prioridad sigue siendo Vitor Roque, y la clave para su fichaje dependerá de la postura del Betis y del papel que juegue el Barça en la negociación.