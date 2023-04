La Agencia Tributaria devolvió a Negreira 3.300 euros, tras ganar 318.200 con facturas falsas al Barça, por el ejercicio fiscal del año 2018. La devolución se realizó el 6 de mayo de 2020. El error fiscal fue detectado por la inspección de la Agencia Tributaria cuando descubrieron que «en las declaraciones de IRPF de José María Enríquez Negreira su principal fuente de renta declarada son los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la empresa DASNIL por importes de 200.000, 250.000 y 50.000 respectivamente». Sin embargo, para Hacienda, Negreira debía haber declarado esos ingresos como «ganancia patrimonial por no disponer de prueba que acredite fehacientemente el origen de los cobros». En la propuesta de regularización para 2018, Hacienda calculó que Negreira había ganado 318.200 euros y, por tanto, debía haber tributado 122.066,81 euros.

Parece raro que alguien que gana 318.200 euros en un año reciba de Hacienda una devolución de 3.308,84 euros. A la Agencia Tributaria también le llamó la atención y, esto es, exactamente, lo que le ocurrió al ex árbitro y ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira en su declaración de la renta de 2018. Un año más tarde, en 2019, Negreira ya no realizó declaración al haberse cortado el grifo de los pagos del FC Barcelona.

Hacienda se remontó hasta 2016 para inspeccionar a Negreira padre y a su hijo Javier Enríquez. En el informe remitido a la Fiscalía Anticorrupción la inspectora detectó errores graves en las declaraciones de la Renta del ex árbitro y vicepresidente del Comité Técnico Arbitral. Fue entonces cuando subsanaron el error de haber devuelto dinero al ex árbitro.

El año 2016 Negreira pagó 2.511,47 euros a la Agencia Tributaria, el año 2017 fueron 4.339,69 euros , pero en 2018 esa declaración salió negativa, fueron -3.308,84 euros, es decir a devolver. Sin embargo, Hacienda ajustó esas declaraciones y reclama todavía una deuda a Negreira de 212.416 euros en el ejercicio 2016, otros 191.354,18 euros en el de 2017 y 122.066,81 euros en el último ejercicio declarado de 2018. En total, 528.836 euros, incluidos los 3.000 pagados de más.

Para Hacienda el ex árbitro ingresó en el año 2016 532.728.02 euros, al año siguiente 541.752 euros y en 2018 fueron 318.200 euros. La cuestión para la Agencia Tributaria es que «se imputa a José María Negreira todo lo cobrado a través de DASNIL 95 SL del fútbol club Barcelona» y aclara que «no se califica como rendimiento de actividad económica, puesto que no se ha probado que se haya realizado ninguna. Por ello, de forma residual, se califica como ganancia patrimonial por no disponer de prueba que acredite fehacientemente el origen de los cobros». Es decir, Enríquez Negreira no pudo probar que ese dinero llegase por trabajos realizados y, por tanto, no imputables a una nómina o rendimiento del trabajo. Cuando se dieron cuenta evidentemente Hacienda reajustó esas declaraciones y entonces a Negreira le salía a pagar.

Ajustes

Para realizar los ajustes necesarios la inspectora de Hacienda que redactó el informe enviado después a la Fiscalía Anticorrupción explicó que «se eliminan los dividendos declarados procedentes de DASNIL por considerarse incluidos en el primer ajuste» y, por tanto, «se imputan las rentas derivadas de la disolución de NILSAD, puesto que no ha probado que correspondan a rendimientos obtenidos y no distribuidos de ejercicios anteriores». En este sentido, al primer ejercicio a las cuentas de Negreira se le restaron 200.000 euros por «ajuste negativo en la Base Imponible del Ahorro por eliminación de los dividendos declarados, otros 250.000 euros en 2017 y otros 50.000 euros por el mismo concepto en 2018», según el informe de Hacienda.

A consecuencia de estos «ajustes» de la inspección la empresa DASNIL que facturaba al Barça también sufrió una regularización. En el ejercicio de 2016 le pidieron 56.624,03 euros, en 2017 40.648,67 euros, pero en 2018 Hacienda proponía devolverles 26.224,34 euros y en 2019, sin apenas actividad, Hacienda les devolvió 15.950,31 euros. Esta devolución serían en concepto de resta de los ingresos del FC Barcelona que se imputaron a Enríquez Negreira.