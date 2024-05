La afición del Troyes francés explota contra el City tras su segundo descenso consecutivo

La afición del Troyes francés ha explotado contra los propietarios del equipo, City Football Group. Todo, después de perder la categoría por segunda temporada consecutiva. Tras despedirse el pasado curso de la Ligue 1, este curso han consumado su descenso en la Ligue 2 y jugarán la próxima campaña en el Championat National, la tercera división del país. Estos dos descensos han llevado a los aficionados más radicales a lanzar bengalas al terreno de juego en pleno partido y poner el foco directamente en los dueños del equipo.

El club fue adquirido por la empresa City Football Group, en el que figuran equipos como el Manchester City, el New York City o el Girona, en 2020. Pasaba a formar parte del conglomerado de clubes más importante del mundo, propiedad de Abu Dhabi. Pero lejos del éxito de los mencionados, lo del Troyes ha sido un auténtico hundimiento.

Su adquisición se produjo en plena pandemia, con el objetivo de sanearle y lo ascendieron ese mismo curso a la Ligue 1. La alegría duraba menos de dos temporadas. El pasado curso el Troyes acababa la clasificación con sólo 24 puntos, sin poder pelear por aferrarse a la categoría, mientras que en la presente, cuando debían pelear por el ascenso, han vuelto a descender.

City Football Group owned Troyes face successive relegations, to France's 3rd tier. Fans throw flares and shout "Merci City" as game v Valenciennes is abandoned. Record signing Savio on loan at CFG Girona joins Man City next having never played for Troyes. pic.twitter.com/Dt4APB8BPX

— James Nalton (@JDNalton) May 3, 2024