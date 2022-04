Goran Ivanisevic, técnico de Novak Djokovic, hizo una valoración sobre el estado de forma del serbio tras su derrota en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo a manos del español Alejandro Davidovich. El entrenador del número uno aseguró que admira más a Novak por mantenerse en sus ideas a pesar de perjudicar así su carrera y apuntó cuáles son sus próximos objetivos. Señaló, además, que la derrota en Mónaco no les cogió por sorpresa.

«Djokovic no se sentía bien, tuvo algo de fiebre y no estaba al cien por cien para competir. Hace tres semanas no podía competir aquí por las restricciones, y eso hizo que fuera muy difícil prepararse mentalmente. No esperábamos hacer nada espectacular en este torneo, nuestro objetivo es Roland Garros. Ahora jugará un par de torneos en las próximas semanas y luego irá a París», aseguró Goran Ivanisevic, técnico de Novak Djokovic. El serbio cayó en su primer partido oficial tras un mes y medio fuera de la competición y se despidió así de Montecarlo, el primer Masters 1000 en el que tuvo autorización para jugar.

La negativa de Novak Djokovic a vacunarse le ha hecho quedarse fuera de los torneos más importantes disputados hasta la fecha como el Open de Australia o los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Fue en Montecarlo donde reapareció, pero el serbio se vio sorprendido en su debut por Alejandro Davidovich, que sigue alargando su sueño en Mónaco y que disputará este sábado sus primeras semifinales de Masters 1000.

Ivanisevic reconoció que la incertidumbre sigue marcando la agenda de Djokovic, pues todavía no saben bien en qué torneos podrán aparecer y en cuáles no. No obstante, el técnico respaldó a su jugador y dijo que lo admiraba más por poner sus principios por delante de su carrera. «Nuestros planes siguen siendo muy difíciles. Hace tres semanas no podía jugar en Montecarlo. ¿Cambiar su idea sobre la vacuna? Es su vida y toma sus decisiones, y yo las respeto. Le admiro más todavía porque se ha mantenido en sus convicciones a costa de arruinar su carrera», dijo en una entrevista en UbiTennis. «Es el único en el mundo que se ha mantenido en su postura desde el inicio y lo respeto aún más que antes por ello», añadió.

«No estoy preocupado»

Pese a la pronta derrota de Djokovic en su inicio de la gira de arcilla, Ivanisevic asegura que no está preocupado. El gran objetivo sigue siendo Roland Garros y confía en que el serbio podrá ofrecer un gran nivel en el Grand Slam francés, en el que además de defender su corona tratará de igualara el récord de Grand Slams de Rafa Nadal.

«Djokovic es uno de los mejores jugadores de la historia del tenis y estos jugadores siempre encuentran el modo de ganar y superar sus problemas. Encontrará una salida gracias a su perseverancia. El año pasado también empezó mal cuando acabó perdiendo aquí con Evans, pero luego empezó a jugar bien en Roma y terminó ganando en Belgrado y Roland Garros, así que, no estoy preocupado», aseguró el técnico del número uno de la ATP.

Sobre la agenda de Djokovic, reconoció que no tienen claro todavía el programa, aunque tratarán de ir a todos los sitios donde tenga la aprobación para jugar. «Todavía tenemos que hablar de cuál será el calendario, pero el plan es jugar todos los torneos en los que pueda participar, en función de cómo se desarrollen las cosas día a día», concluyó.