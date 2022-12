Adiós a Pelé: más de 1.000 goles, impulsor del ‘jogo bonito’ y único ganador de tres mundiales

Se marcha uno de los mejores futbolistas de la historia, para muchos el mejor por su condición de pionero, goleador y estrella de los Mundiales. Edson Arantes do Nascimento​, Pelé, falleció a los 82 de edad, debido a una insuficiencia respiratoria derivada de su delicado estado de salud. Se apaga así la luz del ariete que batió todos los récords de precocidad en el Mundial de Suecia 1958, con apenas 17 años, incluyendo un título al que se añadirían los de 1962 y 1970, convirtiéndole en el más laureado de la historia de los campeonatos del mundo. Además, entre muchos otros logros, anotó más de 1.000 goles a lo largo de su extensa carrera deportiva, donde se le recordará, por ser el impulsor del ‘jogo bonito’ que aún hoy marca a los jugadores brasileños más destacados.

La figura de Pelé se eleva, futbolística y deportivamente hablando, a lo más alto de la historia. La suya fue una historia marcada por lo extraordinario y lo innovador, en un jugador que fue capaz, seguramente por primera vez en esos niveles, de hacer el fútbol más bonito sin que perdiera un ápice de efectividad. Pelé era un jugador cuyo estilo sería copiado y que, con modificaciones lógicas por el paso de los años, continúa en la actualidad representado en talentos brasileños de la talla de Neymar o Vinicius Junior. Eléctrico, creativo y goleador, lo suyo era el ‘jogo bonito’, término con el que se sigue bautizando a cada generación de Brasil en un torneo grande.

El Mundial de Suecia 1958 fue un cambio para Pelé y también para el fútbol mundial. Un imberbe jugador con un desparpajo que, unido a su talento, no daba opción a sus rivales de quitarle el balón. Además, tenía gol, mucho gol, tanto como para convertirse en el anotador más joven de la historia de un Mundial –récord que aún mantiene– y anotador de un doblete en la final que le consagraba como mejor jugador del torneo.

Pelé era el mejor y en una época en la que no era sencillo que los extranjeros emigraran a grandes equipos europeos, también lo fue en su país. Con la camiseta del Santos anotó infinidad de goles y martirizó rivales año a año, aunque por lo que se le recuerda verdaderamente fue por sus gestas con Brasil. Pelé conquistó como líder el Mundial de 1958, y haría lo propio en dos de sus tres participaciones restantes en la cita más deseada. En 1962 repitió título, aunque con sensaciones contrapuestas. Actuación estelar con gol en el primer partido, pero una lesión en el segundo que le apartó del torneo, aunque no a Brasil de la victoria.

Ya como un veterano, regresaría en 1970 después del intento fallido de 1966, y la canarinha volvería a ganar con exhibición de un equipo mítico liderado por un Pelé de 30 años, entonces una edad muy avanzada para la práctica del fútbol: Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostão, Carlos Alberto o Gerson la que se llevó el gato al agua con una goleada por 4-1 ante Italia que confirmaba a Pelé como el mejor de la historia, vitola que mantuvo hasta su retirada y que comparte con Diego Armando Maradona, Lionel Messi o Alfredo di Stéfano, entre otros, en la actualidad.

Pelé, el hombre de los más de 1.000 goles

La trayectoria de Pelé está repleta de triunfos colectivos, pero en lo individual, el astro brasileño se salió en todo lo que pudo. Su etapa en el fútbol no pudo ser premiada con uno o varios títulos de Balón de Oro, simplemente porque entonces no entraban en concurso jugadores no europeos o de ligas no europeas. A cambio, a Pelé se le conoce como el hombre de los más de 1.000 goles, unas cifras que no son tales para la FIFA pero que los expertos confirman, sobre todo en Brasil.

A Edson Arantes do Nascimento se le atribuyen un total de 643 goles oficiales con su equipo de toda la vida, el Santos, y el total de su carrera, en cálculos de la FIFA, es de una espectacular cifra de 767 tantos. Sin embargo, los que le vieron jugar en su país hacen otros cálculos, muy superiores y acordes con la magnitud de su figura. «Pelé marcó 1,091 goles para Santos y 1,282 en toda su carrera», afirman. «De estos, 448 fueron marcados en lo que se considerarían amistosos, y torneos amistosos internacionales», se completa, explicando el motivo por el que el número de FIFA es inferior. Sea como fuere, Pelé fue leyenda, goleador y un personaje histórico para la historia del fútbol que ahora, tras 82 años de vida y triunfos, descansa en paz.