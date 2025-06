Adiós al gimnasio en verano: Lidl tiene las pesas que te mantendrán en forma por menos de 10 euros

Con la llegada del verano, muchas personas abandonan el gimnasio. Ya sea por el calor, las vacaciones o simplemente por cambiar de rutina, es habitual que nuestras buenas intenciones de seguir entrenando se queden en pausa. Pero Lidl ha lanzado una solución sencilla, práctica y sobre todo muy económica: sus kettlebells de 6 y 8 kilos, que puedes conseguir por menos de 10 euros. Sí, mantenerte en forma en casa o incluso en la playa ya no requiere grandes inversiones ni equipos complicados.

Estas pesas rusas, como también se las conoce, están pensadas para los que buscan entrenar fuerza y resistencia de forma funcional. Están hechas con un núcleo de cemento recubierto de plástico, lo que las hace resistentes, estables y, además, mucho más amables con el suelo de casa que las pesas de metal. Están disponibles en dos pesos: 6 kg y 8 kg, ambos al mismo precio de 9,99 €. Es decir, por lo que te cuesta una comida rápida, te llevas un equipo de entrenamiento completo y duradero. Lidl incluso ofrece una garantía de tres años, algo poco común en este tipo de productos de bajo coste.

Pesas baratas de Lidl

Pero no es solo el precio lo que hace destacar a estas kettlebells. Lo interesante es todo lo que puedes hacer con ellas. A diferencia de las mancuernas clásicas, las kettlebells tienen el peso desplazado, lo que obliga al cuerpo a trabajar más músculos estabilizadores. Es decir, ejercicios más completos, más sudor y mejores resultados en menos tiempo. Swings, sentadillas, levantamientos, zancadas o incluso rutinas completas de cuerpo entero… todo es posible con una sola pesa. Además, ocupan poco espacio, no hacen ruido y no necesitas más que una colchoneta para empezar a entrenar.

Cada vez más gente opta por este tipo de entrenamiento funcional. De hecho, hay entrenadores que aseguran que una buena rutina con kettlebell puede quemar hasta 20 calorías por minuto. Es decir, puedes conseguir un entrenamiento muy intenso, parecido al cardio tradicional, pero añadiendo fuerza y tono muscular. Todo esto sin pisar el gimnasio, y es que en verano las suscripciones caen por vacaciones, horarios, etc.

Otro punto a favor de estas pesas ess la disponibilidad. Lidl las ha puesto a la venta en tienda física desde mediados de mayo, aunque suelen agotarse rápidamente. Las de 6 kilos ya están en su tienda online, y las de 8 deben estar disponibles muy pronto. Y si quieres completar tu entrenamiento, la cadena de supermercados alemana suele ofrecer también otros accesorios como esterillas, bandas de resistencia o incluso bancos de musculación compactos, todo en la misma línea de precios bajos.

Por todo ello, si este verano no te apetece pagar la mensualidad del gimnasio o simplemente quieres algo más práctico y flexible, estas kettlebells de Lidl pueden ser justo lo que necesitas. Son baratas, funcionales y te permiten entrenar desde casa, desde el parque o incluso llevarlas en el coche si te vas de vacaciones. Con un poco de constancia, verás que no hace falta una gran inversión para seguir cuidándote. Y por menos de 10 euros, la excusa del «no tengo tiempo ni dinero» queda desmontada por completo.