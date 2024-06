Bonnie Blue, modelo y creadora de contenido sexual en Onlyfans, es noticia en medios de comunicación y redes sociales porque quiere probar en el mundo del boxeo. De hecho, incluso ha elegido rival para un duelo en un cuadrilátero, aunque todavía no tiene respuesta. La joven quiere convertirse en la próxima gran estrella de la famosa velada Misfits Boxking y reconoce tener muchas ganas de pelear con Elle Brooke.

Recientemente, Bonnie Blue, de 24 años, se hizo viral por hablar claro y reconocer que se había acostado con 122 estudiantes universitarios en Cancún, México, durante las vacaciones de primavera. Anteriormente, la deslumbrante rubia hizo lo mismo con los estudiantes que abandonaron la escuela en Australia en Surfer’s Paradise. Sin embargo, Bonnie, nacida en Nottingham, ahora busca un desafío diferente y planea probar en las veladas.

«Estoy buscando un entrenador porque quiero pelear en un evento de Misfits Boxing el próximo año. Voy al gimnasio con regularidad, estoy en forma y lista para enfrentarme a cualquiera. Pero el objetivo final sería Elle Brooke; me encantaría subir al ring con ella. La escuché decir en una entrevista que no se puede comprar la sensación de ganar. Quiero eso y creo que puedo soportar ese sentimiento», reconoce a The Sun en una entrevista.

Onlyfans cambió la vida a Bonnie Blue

Bonnie se hizo su perfil de Onlyfans años atrás porque no quería quedarse atrapada en un trabajo rutinario. «Trabajar en una oficina con vacaciones anuales y salario restringidos nunca me iba a proporcionar la vida que había soñado. Preferiría aceptar el juicio de los demás y ser feliz con mi vida. OnlyFans me permite vivir el estilo de vida que quiero», asegura la joven, que también es actriz porno y ha trabajado con compañías muy importantes en la industria del cine para adultos.

Los videos de Bonnie podrían hacer estremecer a muchos padres. Pero ella insistió en que los suyos están orgullosos de sus logros. De hecho, su madre incluso la ayudó en una de sus acrobacias. «Mi madre escribió un cartel en uno de mis vídeos. Mis padres son como cualquier otros, sólo quieren que yo sea feliz. Al principio fue un shock para ellos, sin embargo, una vez que les hablé sobre la industria, se mostraron más que comprensivos y orgullosos». Y va más allá: «Estoy planeando regresar al Reino Unido en septiembre para acostarme con 100 estudiantes universitarios y grabarlo durante la primera semana del año».

Elle Brooke, la que quiere que sea su rival, es sin duda una de las influencers con más exito en Onlyfans, que se ha convertido en una de las plataformas más famosas del mundo generando contenido para adultos. Muchas personas viven de los ingresos que generan con sus publicaciones, por las que otros pagan suscripciones para acceder a estas. Es el caso de la británica, conocida fan del Manchester City y boxeadora en sus ratos libres. «Mis hijos podrán llorar en un Ferrari cuando sepan a qué se dedicaba su madre, qué hacía su mamá para mantenerlos», comentó durante una entrevista en Talk TV.