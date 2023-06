«Mis hijos podrán llorar en un Ferrari cuando se enteren de lo que hacía en Onlyfans»

Elle Brooke es sin duda una de las influencers con más exito en Onlyfans, que se ha convertido en una de las plataformas más famosas del mundo generando contenido para adultos. Muchas personas viven de los ingresos que generan con sus publicaciones, por las que otros pagan suscripciones para acceder a estas. Es el caso de la británica, conocida fan del Manchester City y boxeadora en sus ratos libres.

Elle Brooke tiene 700.000 seguidores en Instagram, dónde también sube fotos en ropa interior o sin nada de ropa jugando con la censura. Hace unas semanas se hizo viral por sus palabras para Guardiola, al que cataloga de «muy hoy» y del que dice que «está más guapo ahora que cuando solía tener pelo. ¡Es como un rey español!». En las últimsa horas también está dando que hablar por sus polémicas declaraciones sobre Onlyfans.

Brooke ha asegurado que no se avergüenza para nada de lo que hace en la plataforma y que gracias a lo que gana vendiendo contenido sexual lleva un estilo de vida alto. «Mis hijos podrán llorar en un Ferrari cuando sepan a qué se dedicaba su madre, qué hacía su mamá para mantenerlos», comentó durante una entrevista en Talk TV.

La modelo y creadora de contenido estudiaba Derecho en la Universidad de Southampton, pero llegó un momento en el que su éxito en las redes le hizo dejar la carrera. «Yo hago cosas que son mucho más grotescas. Pornografía. Cualquier cosa, pero todo dentro de lo que quiero hacer. Realmente me encanta y soy muy buena en eso. Sabes, podría ser una buena abogada. Sí. Pero también, ¿soy buena haciendo otras cosas en video y cámara? Sí», le explicó al entrevistador.

OnlyFans creator Elle Brooke talks about her future kids finding out about her career: «They can cry in a Ferrari» pic.twitter.com/vSbM4xxvEv

— Daily Loud (@DailyLoud) June 8, 2023