El ‘accidente’ de Nadal por el que acabó sangrando: «Creo que la nariz no está rota»

Rafa Nadal dio el susto durante su partido ante Fabio Fognini en la segunda ronda del US Open 2022. El tenista español, número 3 del mundo, no sólo tuvo que reaccionar al resultado adverso después de que el italiano se apuntara el primer set, sino que mediado el cuarto alarmó a todos al recibir un golpe con su propia raqueta en la nariz. Nadal empezó a sangrar y resultó algo aturdido, pero afortunadamente pudo seguir jugando y avanzó a tercera ronda del Grand Slam de Nueva York. «Parece que no está rota», dijo tras el encuentro.

Después de un inicio complicado ante Fabio Fognini, Nadal encarriló bien el partido para sellar el billete a la tercera ronda del US Open, aunque mediado el cuarto set tuvo que ser atendido tras recibir el impacto de su raqueta en el rostro. Mandaba 3-0 en el marcador y en uno de los intercambios intentó llegar a una bola baja que le había lanzado el italiano. Nadal se estiró para devolverla, pero la raqueta tocó posteriormente en el suelo y de ahí salió rebotada al rostro del balear, golpeándole en la nariz con su consecuente hemorragia.

El balear soltó la raqueta y se llevó las manos al rostro, se acercó a su banquillo y se echó al suelo hasta que fue atendido por el doctor del torneo para cortar la hemorragia. Afortunadamente todo quedó en un susto, no fue más que un golpe -aunque doloroso- y pudo seguir el encuentro hasta terminar cerrándolo con un resultado de 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1 para avanzar a la tercera ronda en Nueva York.

El colmo de la mala suerte 😬 La raqueta rebota en el suelo y le acaba propinando un golpe tremendo a Nadal en la nariz 💥 Tuvo que ser atendido, pero parece que ya está bien 💪#USOpen pic.twitter.com/2UbfPoawTC — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 2, 2022

«Estaba un poco mareado»

Tras su victoria ante Fabio Fognini, Nadal explicó lo que había pasado. «Estaba un poco mareado al principio, ha sido algo doloroso», dijo el español a pie de pista en la Arthur Ashe, la pista principal de Flushing Meadows. El de Manacor demostró tomarse el golpe con humor y reconoció que no era la primera vez que le ocurría algo así, aunque con otro objeto implicado. «Me había pasado con un palo de golf, no con una raqueta», dijo.

Después en rueda de prensa, Nadal contó que se puso en lo peor, creyendo que se podía haber roto la nariz, pero que parecía que no era más que el impacto. «Al principio pensé que me había roto la nariz, hacía mucho daño. Parece que no está rota, aunque no estoy seguro. Se está hinchando, pero es solo un golpe», dijo el balear.

Más tarde, para tranquilidad de todos sus seguidores, compartió una fotografía en sus redes sociales en la que se le veía con una tirita en la nariz y «Todo bien», junto a un pulgar hacia arriba.