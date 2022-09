No lo estaba pasando bien Rafael Nadal sobre la Arthur Ashe en su encuentro de segunda ronda del US Open. Fabio Fognini le tenía sometido a base de golpazos y el manacorí no era capaz de darle la vuelta a la situación. Con la enésima resurrección de su carrera deportiva, Rafa acabaría venciendo, pero antes había dejado una dura confesión a su equipo, tras un punto.

«Estoy con mucha ansiedad», le espetaba Nadal a su box, liderado por Carlos Moyá, tras un punto en el que cometía otro error no forzado. Los ánimos llegaban, como sucediera antes y después de este momento, por parte del equipo de fieles de un Rafael que reaccionaría a tiempo, apartando sus fantasmas con una remontada descomunal que le lanza a tercera ronda del US Open.