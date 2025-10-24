Acaba de llegar a Decathlon y es mejor que el de Uniqlo: el abrigo que no te vas a quitar en todo el invierno

El invierno ya se siente y con él llega la búsqueda del abrigo perfecto: cálido, impermeable, ligero y, si es posible, a buen precio. Este año, Decathlon se ha adelantado a la competencia con un modelo que promete convertirse en el nuevo imprescindible de la temporada, el abrigo de montaña y nieve impermeable para mujer Quechua NH500.

Aunque está pensado originalmente para las escapadas al aire libre, su diseño urbano, sucomodidad y su relación calidad-precio lo han convertido en el gran rival de populares marcas como Uniqlo. Y es que no exageramos al decir que, una vez te lo pongas, no querrás quitártelo en todo el invierno. El nuevo abrigo de Decathlon, disponible en el tono azul lluvia, rosa, beige y negro, combina un diseño moderno con una protección técnica de alto nivel.

Está confeccionado con materiales que repelen el agua y el viento, lo que garantiza que ni la humedad ni las bajas temperaturas sean un problema durante tus desplazamientos diarios. Su tejido exterior es impermeable, mientras que el interior incorpora un acolchado sintético que mantiene el calor incluso en condiciones extremas. A esto se suma un corte largo que cubre la cadera y parte del muslo, aportando un extra de aislamiento frente al frío. Además, su capucha ajustable y sus bolsillos con cierre permiten mantener las manos calientes y los objetos personales protegidos del mal tiempo.

Decathlon arrasa con este abrigo

A diferencia de otros abrigos técnicos que resultan demasiado deportivos para la ciudad, este modelo combina perfectamente con un look urbano. Se puede llevar con vaqueros, botas de invierno o incluso con un vestido y medias gruesas, sin perder estilo ni funcionalidad. Su silueta ligeramente entallada estiliza la figura sin comprometer la comodidad, y los detalles de diseño le dan un aire elegante. Por eso, muchos usuarios ya lo comparan con el clásico abrigo acolchado de Uniqlo, aunque a un precio considerablemente más asequible.

Y es que precisamente ahora está rebajado en Decathlon, donde se puede comprar por 44,99 euros. Por eso la relación calidad-precio es otro de los grandes argumentos de este abrigo. Mientras que modelos similares de Uniqlo o The North Face pueden superar fácilmente los 100 o 150 euros, el Quechua NH500 se vende ahora por menos de 50 euros, ofreciendo una calidad de fabricación y un rendimiento térmico a la altura de prendas de gama superior. Este equilibrio entre diseño, comodidad, calidad y coste lo convierte en una opción imbatible para aquellos que buscan una inversión inteligente para el invierno.

Por si fuera poco, Decathlon ha apostado por la sostenibilidad en su producción y gran parte de los materiales provienen de poliéster reciclado, una iniciativa que refuerza el compromiso de la marca con la reducción del impacto ambiental. Pero no sólo los expertos en equipamiento outdoor hablan maravillas de este modelo. Las primeras reseñas de los clientes en la web de Decathlon son más que positivas y destacan su ligereza, su capacidad de aislamiento y la sensación de confort que ofrece incluso en días de viento o lluviosos.