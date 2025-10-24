Rumores de romance entre Marc Bartra y una famosísima actriz que ya estuvo con otro futbolista

Marc Bartra vuelve a ser protagonista en la prensa rosa y en los medios de comunicación del corazón. El defensa del Real Betis, que ya dio mucho que hablar por su romance con Jessica Goicoechea y antes por su larga relación con Melissa Jiménez, ahora ha sido relacionado con una famosa actriz que ya estuvo con otro futbolista e incluso a la que se vio por Madrid con Sebastián Yatra. Se trata de Nona Sobo, y parece que ha habido un acercamiento entre ambos en las últimas semanas.

Ha sido Javi Hoyos el que ha dado los detalles sobre la posible pareja sorpresa del momento. Nona Sobo, ahora concursante de Bailando con las estrellas, sería la nueva ilusión de Marc Bartra. Y las redes sociales, que hoy en día son clave para destapar este tipo de flirteos, dejan claro que puede haber algo entre ellos, pues se han empezado a seguir. Por si fuera poco, el futbolista ha seguido también el programa en el que está participando la famosa actriz, que se dio a conocer especialmente por su papel en la serie Entrevías.

La actriz también fue pillada y fotografiada durante sus vacaciones de verano hace unos años en Ibiza con Enric Franquesa, futbolista del Leganés. Ambos fueron cazados en una playa de la Isla Blanca en actitud cariñosa disfrutando de unos días de desconexión en el Mediterráneo. Varias revistas del corazón se hicieron eco de la noticia y publicaron las fotografías tomadas por los paparazzis en las que aparecía el lateral izquierdo del Leganés y la actriz de origen tailandés. Nona Sobo se dio a conocer especialmente hace unos años por interpretar a la nieta de José Coronado en Entrevías, una serie que puede verse en Netflix, donde se ha convertido en un éxito mundial. Y ahora vuelve a estar en el foco por su participación en Bailando con las estrellas.

Jessica Goicoechea habla sobre Bartra

Jessica Goicoechea ha dejado sin palabras a todos con el último movimiento que ha hecho en redes sociales. La influencer, que últimamente no se está cortando a la hora de lanzar indirectas, ha comenzado a seguir a Marc Bartra, su ex pareja. Pese a los rumores de romance con Nona Sobo, el gesto de la modelo no ha pasado desapercibido y ella misma lo ha explicado.

Después de seguir a su ex pareja, Marc Bartra, en redes sociales, la creadora de contenido ha decidido explicar si quiere tener un acercamiento con él y confiesa todo lo que siente por el deportista: «Es una de las mejores personas que he conocido nunca». La influencer no solo le ha desvelado al programa el verdadero motivo de su ruptura con Manu Moreno, sino que también ha asegurado que se arrepiente de haberle dado unfollow al futbolista: «Nunca debí dejarlo de seguir».