Muchas son las novedades que nos llegan con cada actualización de WhatsApp, la app de mensajería que más se utiliza en el mundo. Pero esto no quiere decir que de vez en cuando «falle» o genere dudas en su uso. Puede que ahora podamos adelantar los audios, o también que podamos enviar nuestros chats de iOS a Android y viceversa, pero al margen de estas recientes funciones, ¿por qué a veces salgo conectado a WhatsApp cuando en realidad he cerrado la aplicación?.

WhatsApp: ¿por qué salgo conectado si he cerrado la aplicación?

Es algo que le pasa a mucha gente pero no es consciente de ello hasta que por ejemplo vemos a alguien en el trabajo o a un amigo y nos comenta que por qué no hemos contestado su WhatsApp si aparecía que estábamos en línea.

Pero la verdad es que ni tan siquiera tenemos la aplicación abierta, entonces ¿qué ha pasado? ¿cómo es que salgo como conectado si no estoy dentro de WhatsApp?.

Todo se debe a un error de WhatsApp que lleva sucediendo desde hace tiempo aunque su explicación es bastante lógica si tenemos en cuenta que esta es una app que no solo envía los mensajes que escribimos en el momento o recibe los de nuestros contactos, sino que además se encuentra en «trabajo constante» si tenemos en cuenta que aunque no la estemos usando, WhatsApp hace copias de seguridad y de cifrado, entre otras acciones que de alguna manera operan en segundo plano dentro de nuestro smartphone pero que a ojos de los demás pueden hacer que aparezcamos conectados o en línea cuando no es así.

Toda una molestia si alguien nos envía algo y cree que no le queremos contestar. Sin embargo también tenemos que decir que el tiempo que esto suele durar no es mucho. Es decir, el tiempo en el que se nos muestra en línea mientras WhatsApp trabaja en segundo plano suele durar tan solo entre 15 y 30 segundos. Una cantidad de tiempo que también puede aumentar (aunque no mucho) si la velocidad de internet es muy baja.

Cómo evitar aparecer conectados aunque sea unos segundos

En el caso de que no desees aparecer «en línea» en ningún momento en el que estés fuera de la aplicación, tenemos que hacer algo muy simple: nos vamos a ajustes de nuestro smartphone, luego aplicaciones y buscamos WhatsApp. Cuando estemos en la app hacemos «clic» en «forzar cierre» de modo que deje de trabajar y se detenga cualquier proceso.