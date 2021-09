Durante la celebración del evento Samsung Unpacked 2021 el pasado mes de agosto, Samsung anunció junto a WhatsApp la posibilidad de transferir los chats de la plataforma de mensajería desde un iPhone a uno de los smartphones del grupo coreano. Pero ahora la noticia va más allá ya que la famosa aplicación de mensajería nos va a permitir pasar cualquier chat o conversación desde cualquier dispositivo Android a uno iOS y viceversa.

Así es como WhatsApp nos deja mover conversaciones de Android a iOS y viceversa

La noticia que reveló Samsung en su evento era muy esperada por los usuarios de iOS que de esta forma podrán decidir cambiarse a otro tipo de smartphone sin necesariamente tener que despedirse de viejos chats con amigos, familiares y otros contactos, pero ahora la función está del todo completa ya que podremos hacer lo contrario. Así, los propietarios de un teléfono Android van a poder transferir las conversaciones de WhatsApp a un teléfono producido por Apple .

La llegada de la nueva función no es precisamente una sorpresa, también porque no hubiera sido muy lógico favorecer el paso de los chats de iPhone a teléfonos Android y no al revés. Sin embargo, la disponibilidad no será inmediata: si las transferencias en un sentido ya han sido anunciadas y activadas en vista previa para teléfonos Samsung, el movimiento de los chats en sentido contrario por el momento solo se ha interceptado en una de las versiones preliminares de la última actualización de la aplicación que han probado los gerentes del portal WABetaInfo. Ellos han sido los que han hecho esta captura de pantalla en la que podemos ver de qué modo WhatsApp nos deja mover nuestros chats de Android a iOS pero no hay fecha específica de cuando se lanzará la función de manera definitiva.

WhatsApp is finally developing a feature to migrate your chat history from Android to iOS, for a future update!

It shouldn't be restricted to some Samsung mobile devices, but more details will be published here soon. pic.twitter.com/KvRejvrwh7

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 8, 2021