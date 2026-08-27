Victor Küppers, experto en psicología positiva: «El gran éxito en la vida no es la marca de coche que tengamos, sino querer y sentirse querido por las personas importantes que tienes»

Victor Küppers es doctor en Humanidades, conferenciante y profesor, y se ha convertido en una figura muy conocida por sus reflexiones sobre el bienestar y la actitud ante la vida. En una de sus intervenciones más recientes, en el pódcast «En Defensa Propia», compartió algunas de sus ideas sobre aquello que considera verdaderamente esencial para alcanzar una vida plena. «Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante», empezó. El conferenciante explica que su objetivo cuando participa en este tipo de encuentros es muy claro: «que la gente viva con alegría dándoles ideas para vivir con alegría».

A partir de esta reflexión, desarrolló su argumento y explicó qué quería decir exactamente con sus palabras: «Hay que cuidar de lo que más queremos, y son personas, no cosas. Nuestra familia, nuestros dos o tres amigos…», aseguró. En una sociedad en la que el éxito suele relacionarse con los bienes materiales, muchas personas pueden llegar a pensar que es necesario alcanzar ciertos objetivos para triunfar. Sin embargo, Küppers considera que esa idea parte de «lo que nos han hecho creer».

«El gran éxito en la vida no es la marca de coche que tengamos, sino querer y sentirse querido por las personas importantes que tienes»

Cuando pensamos en una persona a la que queremos de verdad, difícilmente lo hacemos por el coche que conduce, el puesto que ocupa o la casa en la que vive. Con el paso de los años, lo que realmente permanece de alguien es su manera de ser, el trato que ofrece a los demás y las sensaciones que transmite a quienes están a su alrededor. Es precisamente en este punto donde Victor Küppers coloca uno de los valores que considera esenciales: la bondad.

Tal y como puso de manifiesto un estudio realizado en España con 206 universitarios, sentirse identificado con la familia puede proporcionar apoyo y aportar un mayor sentido a nuestra existencia. De este modo, más que la cantidad de tiempo que dedicamos a nuestros seres queridos, parece tener especial importancia la manera en la que nos sentimos cuando estamos con ellos.

En la misma línea, una investigación en Reino Unido analizó la relación entre compartir momentos con la pareja y los hijos y el bienestar diario. Los resultados apuntaron que el tiempo en familia podía favorecer la salud mental simplemente por el hecho de estar juntos, independientemente de que la actividad realizada fuera especialmente entretenida o estimulante. Por tanto, disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos no requiere grandes planes: incluso permanecer en casa sin hacer prácticamente nada puede convertirse en un momento valioso.