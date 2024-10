Venden un cuadro de Da Vinci por 450 millones y lo que descubren te dejará sin palabras

Vende un cuadro de Da Vinci por 450 millones y lo que descubren es realmente sobrecogedor, algo que nadie habría podido imaginar. Sin duda alguna, estamos ante lo que podría ser la lotería del siglo si se confirma lo que los expertos sospechan. La realidad supera cualquier otro elemento que se haya podido producir, en cierta manera esta historia puede parecer sacada de un libro, pero es de lo más actual. Ha pasado y ha convertido a unos trabajadores humildes en millonarios.

La obra de Leonardo Da Vinci es enorme. Es uno de los hombres más polifacéticos del momento que seguramente nos ha dado ciertos detalles de cómo sería el futuro. Sin duda alguna, se ha convertido en ese artista que todo el mundo desea tener en su casa de una forma o de otra, a través de sus cuadros podemos sentir la esencia de ese genio que sólo unos pocos pueden permitirse, siendo uno de los expertos que realmente nos ha dejado encantados con su increíble obra.

Esto es lo que pasa al vender un cuadro de Da Vinci

La realidad siempre acaba siendo mejor que cualquier ficción y lo sucedido en este cuadro no es nada más real de lo que un buen guionista hubiera imaginado. Convirtiéndose en toda una novedad que ha dejado ciertos detalles de cambios, en uno de los expertos que más nos han impactado.

Los cuadros del autor de la Mona Lisa que todavía hoy en día guarda ese misterio en su mirada y en su composición, se pagan por cientos de millones. Siendo uno cuyo misterio siempre acaba siendo un motivo de alegría. Por lo que, este hombre, sin duda alguna, se ha convertido en uno de los más cotizados, su firma ya da valor a casi cualquier obra.

Esta familia que decidió comprar un cuadro que encontró de forma inesperada, podría ser un Da Vinci perdido subastado por 450 millones de dólares. Un dinero que una persona no ganará en una vida de trabajo, pero lo que podemos esperar es que no sea un simple capricho. Sino que haya sido una inversión, pensando en sacarle más dinero a estos cientos de millones, o, al menos, no perder, ni un euro por el camino.

Los principales medios de Estados Unidos nos sitúan detrás de la pista de esta subasta y de este cuadro extraordinario.

Lo que descubren de este cuadro 450 millones de dólares

‘The Wall Street Journal’ se ha hecho eco de esta historia que realmente sorprende a más de uno. Parece sacado de un guion de una película de Hollywood, pero es real. Lo que dicen estos expertos puede ser lo que marque un antes y un después, dando más de una alegría a una familia que sin esperarlo encontró un auténtico tesoro.

Desde este medio nos explican el origen de esta obra: «El cuadro redescubierto de Leonardo da Vinci de Cristo como salvador del mundo, “ Salvator Mundi ”, subastado el año pasado por una cifra récord de 450,3 millones de dólares, ha pertenecido a reyes británicos y oligarcas rusos, pero hasta ahora nadie sabía mucho sobre el casi medio siglo que pasó perdido en la oscuridad en Estados Unidos. Han surgido nuevos detalles sobre el paradero de Da Vinci y la desprevenida familia de Luisiana que vivió con la pintura durante décadas antes de que un par de comerciantes de obras de grandes maestros la compraran en la subasta de bienes de su patriarca en Nueva Orleans en 2005 por menos de 10.000 dólares. Desde entonces, los comerciantes, Robert Simon y Alexander Parrish , han presionado con éxito al mundo del arte para que se vuelva a autentificar como obra del maestro del Renacimiento. Los hallazgos sobre sus años perdidos en Luisiana, obtenidos a partir de fotografías, catálogos de subastas, obituarios y otros documentos, llenan un vacío clave en la serpenteante historia de propiedad de la pintura más cara del mundo. La imagen de Cristo de alrededor de 1500 de Da Vinci, vestido con túnicas azules y con su mano izquierda sosteniendo un orbe transparente, puede que no sea tan inmediatamente reconocible como su “Mona Lisa”, pero es un tesoro raro. Sobreviven menos de 20 de las pinturas de Da Vinci y ha pasado más de un siglo desde la última vez que se redescubrió una».

Siguiendo con la misma explicación: «Susan Hendry Tureau , una técnica bibliotecaria jubilada de 70 años de Baton Rouge, Luisiana, se enteró la semana pasada de que un cuadro que había poseído su padre, Basil Clovis Hendry Sr., había sido autentificado nuevamente como un da Vinci. Dijo que él adquirió el cuadro después de que ella y sus hermanos fueran adultos y ya no vivieran con él. Su hermano y su sobrina recuerdan haberlo visto colgado en la casa de estilo plantación de Baton Rouge de su padre, que era dueño de una empresa local de chapa metálica, dijo. Hendry Tureau recuerda varios cuadros de temática religiosa en la casa de su padre, aunque no específicamente el da Vinci. El hermano de Hendry Tureau, Basil Clovis Hendry Jr. , no respondió a las solicitudes de comentarios. Su sobrina no pudo ser contactada para hacer comentarios. “No podemos creer que una pieza tan increíble haya pertenecido a nuestra familia y que ni siquiera lo hayamos sabido durante todo este tiempo”, dijo Hendry Tureau. “Es algo que me llena de vida”».