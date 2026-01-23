Un vasco dice esto de los andaluces y las redes estallan: «Quillo, ¿qué eres?»

La convivencia entre estudiantes de distintas partes de España siempre suele generar historias curiosas y en muchos casos, amistades que duran para toda la vidad, pero pocas han generado tanta conversación en redes como la de Julen Unanue, un joven vasco que ha contado desde su cuenta de TikTok @unaanuue cómo fue su primer encuentro con un grupo mayoritariamente andaluz durante su Erasmus en Italia. Su vídeo que se hizo viral, mezcla humor, choque cultural pero sobre todo, ha provocado una buena dosis de reconocimiento entre usuarios que han vivido situaciones parecidas. De este modo, lo que empezó como una noche incómoda para este joven terminó convirtiéndose en una experiencia que él mismo describe como todo un aprendizaje.

El relato de Julen arranca antes incluso de llegar a Italia. El joven explica que decidió unirse al grupo de WhatsApp del Erasmus para conocer a quienes serían sus compañeros de curso, pero al entrar se encontró con algo que no esperaba. «Me metí y me di cuenta de que la mayoría o más de la mitad de la gente que iba de Erasmus conmigo era gente de Andalucía», cuenta en el vídeo. Esa simple impresión le generó cierta inquietud. No conocía a nadie de fuera del País Vasco y era consciente de que podía encontrarse con códigos y formas de relacionarse muy distintas. «Yo sabía que había un choque cultural en cuanto a los vascos y los andaluces», reconoce. A pesar de las reticencias iniciales, el joven optó por tomárselo con humor y prepararse a su manera. «Me vi dos monólogos de Dani Rovira antes de ir y dije venga va, apañaos». Pero la primera noche del Erasmus ya le dejó claro que aquello iba a ser más intenso de lo que imaginaba. Una frase, concretamente, se ha convertido en viral y en el punto de partida de la historia que hoy circula por todas las redes.

Un vasco dice esto de los andaluces y las redes estallan

La primera interacción directa con un compañero sevillano ocurrió en una reunión en casa de unas chicas. Todos encontraron sitio menos él, que se quedó en la puerta de brazos cruzados sin saber muy bien dónde colocarse. En ese momento, uno de los andaluces se acercó y le soltó la frase que le dejó sorprendido. «Me vino un sevillano y me dijo, tal cual, ¿eh? ‘Quillo, ¿qué eres, el segurata de la casa?’». Él se quedó paralizado. «Ahí me quedé completamente indefenso. Nadie me ha llamado quillo en mi vida y si soy el segurata, pues yo qué sé. Es que no he entendido el comentario».

La situación no quedó ahí. Julen explica como «Toda la noche estuvieron dando palmas, cantando flamencos… yo me quedé en plan, hostia, tú, si esto sigue así, yo me voy a ir a mi casa». La impresión fue tan fuerte que incluso valoró abandonar el Erasmus el mismo día de su llegada. «Casi llamé a mis padres y les dije tú es que me quiero pirar de aquí».

Del choque cultural a la convivencia real

Pero a medida que pasaban los días, el ambiente se estabilizó. Lo que parecía una diferencia imposible de salvar se convirtió en un proceso natural de adaptación. «Pasaron los días, yo fui entendiéndoles y ellos también fueron entendiéndome a mí las diferencias que teníamos». Él mismo explica que su carácter es más reservado y tranquilo, mientras que sus compañeros andaluces tenían una energía muy distinta. «Somos más fríos en ese aspecto y ellos son una bomba, una bomba». Pero esa diferencia, lejos de generar distancias, es lo que acabó por unirle más a sus compañeros.

Julen asegura que la convivencia acabó funcionando mejor de lo que imaginó durante aquella primera noche. «Acabó siendo una gozada», afirma. Se llevó buenas relaciones y guarda recuerdos positivos de quienes, en un principio, le hicieron plantearse si el Erasmus era para él. Tanto es así que cierra el vídeo con una frase que las redes han destacado especialmente: «Puedo decir que un vasco y un andaluz pueden llevarse bien».

Las redes convierten la anécdota en viral

El vídeo que ya acumula más de un millón de visualizaciones, ha servido para que muchos usuarios compartan situaciones similares vividas en pisos de estudiantes, viajes o trabajos de verano. La naturalidad con la que Julen cuenta el episodio, reconociendo sus nervios y sus prejuicios iniciales, ha sido uno de los motivos de su éxito. La historia también ha abierto un debate más amplio sobre los choques culturales dentro de España y cómo esas diferencias, lejos de impedir la convivencia, suelen terminar generando vínculos inesperados.

En poco tiempo, la anécdota de este joven ha pasado de ser un relato personal a convertirse en uno de los temas virales del momento. Y lo ha hecho sin necesidad de exageraciones ni enfrentamientos. Sólo un estudiante contando, con sinceridad, cómo una frase inesperada y una noche peculiar le hicieron pensar en volver a casa, y cómo esa misma experiencia acabó siendo una de las mejores decisiones de su Erasmus.