Vas a picar sin darte cuenta: así es la estafa de los likes que trae de cabeza a la Policía

La estafa de los likes que trae de cabeza a la Policía pone los pelos de punta, estamos ante un tipo de problema que puede afectarnos a todos. Los teléfonos móviles también se han convertido en la puerta de entrada de una serie de estafas que pueden costarnos más caras de lo que nos imaginamos, en especial cuando se trata de nuestro dinero. La Policía intenta dar algunos toques de atención cuando recibe a muchas personas que llegan con la misma estafa.

Son días en los que cada euro cuenta, tal y como vemos en las calles. La cesta de la compra se ha convertido en una segunda hipoteca, prácticamente pagamos lo mismo o más, lo hacemos de tal manera que debemos estar preparados para afrontar determinados elementos. Conseguir establecer algunos elementos que van de la mano son fundamentales y acabará siendo los que marquen un antes y un después. Con lo cual, debemos tener en cuenta estas estafas que pueden desequilibrar todo nuestro mundo de una manera que quizás no esperaríamos, lo que puede pasar con los likes trae de cabeza a la policía.

Puedes picar sin darte cuenta

Las estafas se crean casi sin darnos cuenta, son las encargadas de hacer creer a la persona que cae en ellas que está llegando algo bueno a su vida. Los aspectos que suelen usar los estafadores, es en temas de dinero o de amor, dos de los detalles que queremos conseguir en este día a día.

Estamos ante un tipo de elemento que nos afectará a todos y que se relaciona con aquello que más anhelamos tener. El objetivo de estos estafadores es hacer caer en una trampa que saben muy bien que va a funcionar y lo hacen de tal forma que cada vez son más personas las que caen en ella.

Esta estafa de WhatsApp se relaciona directamente con la forma en la que una persona encuentra trabajo o intenta ganarse un dinero de más. Muchas son las familias en España que no llegan a final de mes. De hecho, estamos ante un país en el que, con un sueldo, no se llega a todo, es decir, los trabajadores son pobres. Por lo que, este tipo de estafas acaba cuajando en una sociedad que necesita de cada euro que estos estafadores prometen.

Así es la estafa de los likes que trae de cabeza a la Policía

Sin duda alguna, estamos ante un tipo de elemento que quizás hasta la fecha no habíamos ni imaginado, por lo que, tocará estar pendiente de ello. Los expertos en estafas acceden a la persona a través de su WhatsApp, se hacen pasar por reclutadores de grandes empresas, Booking, YouTube o cualquier otra que genere la atención de la persona que recibe el mensaje.

Puede tratarse de una estafa que llega desde Infojobs, usando el nombre de una plataforma de trabajo que usan millones de personas. Por lo que, acaban haciendo que varias personas tengan por delante algunos detalles que acabarán siendo los que marquen una diferencia importante en todos los sentidos.

Prometen dinero a cambio de likes o de comentarios en determinadas plataformas. Algo que resulta sencillo y que emociona a la persona, que cree que ha obtenido un buen trabajo desde casa, sencillo y lucrativo, algo que nada tiene que ver con la realidad. Al final, acaba facilitando sus cuentas y obtiene el acceso a ellas, con lo cual, puede perder mucho dinero con esta estafa.

La OCU nos lanza también una alerta que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no teníamos en cuenta. Desconfía cuando:

Titulares exagerados.

Alertas desmedidas (¿estafan más de 1.500 euros en una llamada?).

Errores tipográficos o de ortografía.

Mensajes inconcretos (hablan de «estafa muy elaborada»), pero no da detalles, no está firmado…

Presentan argumentos de autoridad que no pueden demostrar (en este caso, la mención genérica a las organizaciones de consumidores en general y a OCU en particular), aluden a testimonios sin contrastar, etc.

Si te llegan mensajes de este tipo, como este WhatsApp, no lo difundas entre tus contactos, ni siquiera «por si acaso»: elimina el mensaje y avisa de su falsedad a quien te lo mandó.

Este tipo de consejos nunca están de más. Si recibes alguno que ves que no tiene sentido, o te llaman de una oferta a la que no te has presentado para darte un trabajo rápidamente, mucho cuidado. Puedes ser víctima de un trabajo que podría alejarte de aquello que deseas. Sin duda alguna, estamos ante una estafa que se centra en un elemento que muchas personas buscan y que quizás hasta ahora no nos habíamos percatado del daño que puede hacer la desesperación de ganar ese dinero.