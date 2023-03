Usas mal estos productos de limpieza: descubre por qué

Mantener nuestro hogar limpio es una tarea que requiere de tiempo y de dedicación, pero también de algunos productos específicos. Muchas veces, en nuestro esfuerzo por lograr los mejores resultados posibles en casa, cometemos errores cuando los utilizamos. Proponemos hacer, entonces, un repaso de las diversas sustancias comunes y por qué usas mal estos productos de limpieza.

Una vez que conozcas esos errores, descubrirás que no has estado aprovechando lo suficiente las características de los limpiadores. Lamentablemente, al pasar de generación en generación, estos fallos acaban siendo costumbre y la mayoría no reparamos en ellos.

Descubre por qué usas mal estos productos de limpieza

No mezclarlos con agua caliente

Nuestro primer impulso suele ser mezclar la lejía y otros con agua caliente porque creemos que de esa forma se potencia su acción. Curiosamente pasa lo contrario, ya que el agua caliente activa los componentes tensoactivos antes de aplicarlos sobre las superficies. Recuerda también que el agua a temperatura elevada genera una reacción que provoca gases tóxicos y que podría afectar a tu familia.

No mezclarlos entre ellos

Por otro lado, tampoco es buena idea mezclar las sustancias entre ellas pensando que los suelos y electrodomésticos quedarán mejor. Puede que sus ingredientes no sean del todo compatibles, como en el caso de la lejía y el amoníaco, y termine siendo contraproducente.

Un limpiador para todo

No es casual que haya tantos productos de limpieza. Cada uno tiene un objetivo y ha sido especialmente preparado para cumplirlo. Utilizando un limpiador para todo los resultados no serán tan buenos como esperabas, y puedes causar daños en algunos sitios.

El vinagre no desinfecta

Probablemente hayas oído el mito de que el vinagre desinfecta, pero no es así. Aunque ayuda a dejar los cristales relucientes y puede ser útil en otras circunstancias, no es un desinfectante como tal. Por lo tanto no lo uses en lugares que suelen estar infectados, como el baño.

Los trapos inadecuados

Así como nos encontramos con limpiadores adecuados e inadecuados, también vas a hallar que existen trapos adecuados e inadecuados. Siempre que notes que quedan pelusas o restos de limpiador, prueba cambiando el trapo por uno nuevo y específico para esa superficie.

Los multiusos no son realmente así

El concepto multiuso define aquellas sustancias que son aptas para varios usos dentro de la limpieza, aunque omiten aclarar que no son compatibles con absolutamente cualquier utilización. Por ejemplo, la mayoría de ellos no funcionan bien en maderas y tienden a dejar manchas que luego son difíciles de eliminar.