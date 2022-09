Después de las vacaciones de verano y tras comenzar de nuevo con la rutina, puede que hayas notado como tus plantas ya no son como antes. Tal vez en estos primeros días de septiembre hayas tenido incluso que despedirte de alguna de tus plantas debido a que se acabaron muriendo ante la falta de agua o tal vez porque el sol les dio demasiado durante tus días fuera. Sin embargo, aquellas que han sobrevivido a pesar de todo todavía pueden salvarse ¿De qué modo? Aplicando los trucos para recuperar tus plantas tras el verano que os desvelamos a continuación.

Cómo recuperar las plantas tras el verano

Si te has fijado este mes de septiembre como un mes de propósitos, uno de ellos puede ser el de recuperar las plantas secas o «mustias» que has encontrado a la vuelta de tus vacaciones. Puede que te esforzarás en dejar las plantas en condiciones óptimas antes de irte pero tras el verano, te das cuenta de que están más secas e incluso que se han quemado por el sol, por no hablar de los estancamientos de agua al querer que no les falte nunca y que puede que las hayan ahogado.

¿Qué podemos hacer entonces? Existen tres sencillos trucos que vamos a explicaros ahora y que servirán para que tus plantas puedan volver a estar exhuberantes.

Recuperar plantas secas

Si te fuiste de vacaciones y tus plantas se quedaron sin agua, seguramente se hayan resecado por completo. Para recuperarlas tienes que empezar quitando flores y hojas que se hayan secado y/o marchitado evitando que los nutrientes de la planta pasen a esas zonas «muertas».

Ahora debes hidratar el cepellón que esa masa de tierra que suele dejarse cercana a las raíces para poder hacer correctamente los trasplantes. Para ello tienes que quitar la primera capa de tierra de la maceta y a continuación meterla en un cubo con agua templada hasta que veas que ya no hace burbujas. Ahora el sustrato estará bien mojado y la planta podrá revivir si por último sacamos la maceta del cubo y dejamos que escurra de forma natural el agua.

Sin embargo, en el caso de que al retirar la primera capa notes la tierra de abajo muy seca quizás sea mejor idea trasplantar a un nuevo sustrato.

Recuperar plantas quemadas

Si el sol ha dado directamente en las plantas y ves que estas se han quemado, debes quitar la parte quemada y apartar la maceta del sol peros sin que le falte la luz. Cuando veas que ya se ha recuperado puedes volver a ponerla al sol pero con precaución para que no se te vuelva a quemar.

Recuperar plantas con demasiada agua

En el caso de que el sustrato de nuestra planta no sea de mucha calidad, será incapaz de drenar el agua y posiblemente si dejamos algún sistema de regadío para las plantas, el agua se habrá estancado llegando a «ahogar» a la planta. Por este motivo, la solución pasará por practicar el trasplante de la planta y pasar el cepellón a otro sustrato.