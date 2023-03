El truco viral para no tener que pagar por el equipaje de mano

Si deseas viajar pero sin tener que gastar demasiado, uno de los principales consejos que se ofrecen es el de economizar con el equipaje de mano de modo que no tengas que facturarlo. Si logras que tu equipaje de mano suba a cabina contigo podrás viajar evitando un gasto que en algunos casos se puede disparar pero ¿y cuándo nos dicen que no nos queda más remedio que facturar? No te preocupes, existe un truco viral para no tener que pagar por el equipaje de mano y que está arrasando en TikTok.

El truco viral para no pagar por el equipaje de mano

Ha sido una famosa tiktoker, llamada Paula Brux (@bruxpaula en la mencionada red social) la que ha dado a conocer un truco que nos permite ahorrar dinero cuando tengamos que facturar las maletas de nuestro equipaje de mano en el aeropuerto.

El motivo para hacer el vídeo tiene que ver con los precios que cobran las compañías de vuelo por facturar el equipaje. Incluso en aquellas que son consideradas «low cost» tal y como es el caso de Ryanair y que en algunos casos el coste puede alcanzar los 30 euros.

Ahora esta tiktoker nos enseña que lo que tenemos que hacer es ocultar lo que ya no entra en las maletas, que haría que tengamos que facturar. Para ello, el Duty Free, será nuestro gran aliado.

El Duty Free tu gran aliado

Lo que tenemos que hacer entones es irnos a la sección Duty Free del aeropuerto y hacernos allí con varias bolsas, cuyo coste medio está en torno a los 20 céntimos cada una. En estas bolsas tendremos que meter todo aquello que no nos cabe en la maleta.

«Pagas 0,20 euros por dos bolsas del Duty Free del aeropuerto y te ahorras 30 euros en Ryanair. Estábamos nerviosos, pero ha funcionado 10/10. A ratas no nos gana nadie», asegura la joven en su vídeo que supera ya los 2,7 millones de visualizaciones y tiene más de 130.000 «me gusta».

Otro truco que revelan quienes comentan el vídeo viral es viajar con más ropa de la que llevarías habitualmente. En concreto, comentan que han llegado a viajar con tres abrigos: uno puesto, otro atado y otro en la mano y aunque aterrizó en Murcia a casi 40 grados se pudo ahorrar la facturación de su maleta.

Sin embargo también hay quien alerta de este truco que ha salido bien a esta Tiktoker pero que puede no funcione igual a todo el mundo. De hecho puede que lleguemos a la zona de embarque y al querer pasar nos pidan el ticket de compra de lo que llevamos en las bolsas del duty free y en el caso de que nos pillen y no podamos justificarlo tendremos sí o sí, que acabar facturando la maleta.