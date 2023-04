El truco más desconocido y necesario para que dejen de salirte agujeros en la ropa

Si deseas que la ropa te dure durante muchos años debes procurar cuidar de ella al máximo, y eso es algo que pocas personas hacen. Son muchas las personas que a la mínima que ven un agujero o un rasguño en una de sus prendas de ropa la tiran a la basura y se compran otra. Algo que perjudica tanto al medio ambiente como a nuestro bolsillo, por lo que si deseas evitar este problema con la ropa, existen soluciones, y sobre todo, el truco desconocido y necesario con el que vas a lograr que dejen de salirte agujeros en la ropa.

El truco para que no te salgan agujeros en la ropa

Tener ropa buena o ropa hecha con tejidos de calidad es algo que te garantiza que sea más difícil que con el tiempo le salgan agujeros. Un «truco» necesario para lograr que a pesar del uso y las rozaduras, la ropa te aguante intacta durante más tiempo. Por este motivo, puede que sea mejor que para determinadas prendas invirtamos algo más de dinero y con ello evitaremos esos molestos agujeros que suelen aparecer con los años.

Lava bien la ropa

Por otro lado, y al margen de elegir ropa con tejidos duraderos y de calidad, otra de las cosas más fáciles que puedes hacer para evitar agujeros en la ropa es conocer bien el proceso de lavado y secado. Para ello, es prioritario clasificar de forma correcta la ropa antes de lavarla. Nunca laves una prenda delicada con unos tejanos gruesos o ropa con cremalleras y tachuelas. Los encajes y las telas sedosas pueden engancharse en las cremalleras e incluso en adornos como cuentas y lentejuelas.

De este modo si has de hacer una carga mixta, protege las prendas delicadas colocándolas en bolsas de malla antes de meterlas en la lavadora.

Otra de las cosas que debes tener en cuenta es la velocidad del ciclo de centrifugado. La ropa de algodón no debe centrifugarse a más de 600 revoluciones por minuto (las sábanas y las toallas pueden utilizar un centrifugado superior a 1400 revoluciones por minuto). Los jeans no deben girar a más de 900 revoluciones por minuto y las prendas delicadas y de seda deben usar un ciclo de centrifugado de 400 revoluciones por minuto. Si no tienes el manual de tu lavadora con esta información, llame al fabricante o busque uno online. Girar demasiado rápido puede hacer que la ropa entre en los pequeños orificios y grietas del tambor de la lavadora y provocar que las fibras se desgasten y se rompan.

Cuidado con las polillas

Por último, muchas veces la ropa presenta agujeros porque tenemos polillas en los armarios. Estas son más comunes de lo que parece, de modo que siempre procura ventilar bien los armarios, incluso lavar por dentro de vez en cuando, y aplica remedios naturales que evite la presencia de polillas como colocar bolsas de lavanda o bolsas con alguna fragancia de aceite esencial que sea fuerte y las aleje.