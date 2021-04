Consejo para elegir un tejido de calidad en tu vestido de novia

Llega la temporada de novias, porque viene el buen tiempo y más posibilidades de acertar a la hora de que no esté nublado o llueva. Aunque las bodas ya no son lo que eran (ahora por la Covid-19 son en petit comité), lo que no cambie es escoger un buen traje. Mira cómo elegir un tejido de calidad en tu vestido de novia.

“El tejido es lo que marca la diferencia. El buen profesional es aquel que asesora en estructura, tonos, tejidos, y sabe materializar todos estos conceptos sobre un tejido que debe, además, adaptarse a la novia”, explica Laura Escribano, modista y creadora de vestidos de novia.

Según el peso, mejor ligero

Vamos a estar algunas horas con el vestido puesto, y por ello a parte del tejido es la más psicológica del cliente y el profesional debe intuir lo que necesita porque la novia en realidad no lo sabe y necesita asesoramiento.

Según alergia

La experta Laura Escribano responde que la tarea de un buen profesional es la de investigar si la novia tiene alergias o algún tipo de sensibilidad a ciertos tejidos. Pues es fundamental que no haya ningún contratiempo en este día, que suele ser uno de los más importantes de la vida de uno.

Tejido de calidad

Laura Escribano confiesa que cuesta distinguir un tejido de calidad de otro. “Los tejidos son buenos o no dependiendo para qué los vayas a utilizar. Cuanta más cantidad de fibra natural tenga ese tejido, de mayor calidad será y tendrá mejores prestaciones”.

Al parecer, explica que la calidad de un tejido puede medirse según su ligamento, la torsión de los hilos, la cantidad del tejido que hay en la trama o la cantidad de fibra que va metiendo en el tejido.

Los tejidos que más favorecen

La experta nombra que se trata del que está bien elegido de acuerdo al diseño que vas a realizar. En general, los tejidos que contengan fibra natural se adaptarán mejor al cuerpo. Esto a la hora de elegir un tejido de calidad.

Métodos artesanales

En su tienda, Laura Escribano explica que recuperan ese tejido para volver a crear. “Utilizamos tejidos que llegan en condiciones muy lamentables. Son tejidos que están perdidos, que no se restauran y que se quedan para gente como yo”.

Además, limpian el tejido con un principio de sostenibilidad, no utilizan ni químicos ni blanqueadores para evitar cualquier daño hacia la piel de las clientas. Los tonos de los diseños de Laura Escribano Atelier son naturales y tostados porque evitan esos blanqueantes tan químicos y esos blancos tan poco naturales, que pueden quedar azules en el proceso de blanqueamiento.

Mientras que los tejidos se dejan secar en horizontal. Después de la plancha, las profesionales del atelier ven qué partes están más sanas para recuperar de ese tejido.