El truco para lavar un plumas en casa sin estropearlo y que quede como nuevo

Las chaquetas de plumas son una de las prendas más utilizadas en otoño e invierno. Esto se debe a su capacidad para proporcionar calor y proteger del frío, gracias a su relleno que, en la mayoría de los casos, está compuesto por plumas de pato u oca, o por fibras sintéticas que imitan la función de las plumas naturales. Sin embargo, debido a la naturaleza delicada de los materiales que las componen, es esencial conocer un truco muy efectivo para lavar un plumas en casa.

Con el tiempo, la acumulación de suciedad, manchas o malos olores puede hacer que la prenda pierda sus propiedades aislantes. Por este motivo, es imprescindible saber cómo lavar un plumas, ya sea en la lavadora o a mano, y cómo secarla sin dañar el relleno. El primer paso es revisar siempre la etiqueta de la prenda, ya que proporciona información específica sobre la temperatura y el tipo de detergente recomendado.

Cómo lavar un plumas en casa: el truco definitivo

Existen dos tipos principales de relleno: plumas naturales (generalmente de pato o de oca) y plumas sintéticas. Las primeras son las más tradicionales y se caracterizan por su capacidad para proporcionar un aislamiento térmico superior y ser más ligeras. Por otro lado, las plumas sintéticas, hechas generalmente de poliéster, simulan las propiedades de las plumas naturales pero suelen ser más económicas y fáciles de mantener.

Las plumas naturales requieren un lado más delicado y, en muchos casos, se recomienda el lavado en seco para evitar que pierdan su capacidad aislante. Las sintéticas, por otro lado, son más resistentes a los lavados frecuentes y pueden lavarse a máquina sin problemas, aunque siempre es aconsejable seguir las instrucciones del fabricante.

Lavadora

Si decides lavar tu chaqueta de plumas en la lavadora, es esencial seguir ciertos pasos para evitar que el relleno se dañe o se apelmaze.

Antes de meter la chaqueta en la lavadora, asegúrate de darle la vuelta, cerrar todas las cremalleras y velcros, y vaciar los bolsillos. Es preferible que lavar la chaqueta sola en la lavadora para evitar que otros objetos puedan dañar su relleno. Además, el agua debe estar fría, y el ciclo de lavado debe ser el más suave posible, generalmente un ciclo para prendas delicadas. El detergente debe ser suave y específico para prendas delicadas. No se recomienda el uso de suavizante, ya que puede afectar la capacidad aislante del relleno. Para evitar que las plumas se apelmacen, puedes añadir tres pelotas de tenis al tambor de la lavadora. Éstas ayudarán a mantener el relleno suelto durante el lavado. Si bien es tentador centrifugar a alta velocidad para acelerar el secado, es mejor optar por un centrifugado lento (alrededor de 400 revoluciones por minuto) para no dañar las plumas.

A mano

Si prefieres no utilizar la lavadora, o si las instrucciones de tu prenda indican que sólo se debe lavar a mano, el proceso es un poco más laborioso pero igualmente efectivo. Para lavar tu chaqueta de plumas a mano, necesitarás una bañera o un recipiente grande, agua fría y detergente especial para prendas delicadas:

Llena la bañera o barreño con agua fría y añade una pequeña cantidad de detergente especial para ropa delicada. Introduce la chaqueta de plumas en el agua y frota con movimientos suaves y circulares para eliminar las manchas o suciedad. Evita frotar con demasiada fuerza para no dañar las plumas. Es fundamental enjuagar bien la prenda hasta eliminar todo el detergente. Este proceso puede llevar tiempo, así que ten paciencia. Usa solo agua fría para evitar que las plumas se dañen o se apelmacen. Para eliminar el exceso de agua, nunca retuerzas la prenda. Realiza suaves compresiones con las manos para extraer la mayor cantidad de agua posible.

Secado

El secado es un paso crucial en el cuidado de la chaqueta de plumas. Un secado incorrecto puede dañar el relleno y hacer que las plumas pierdan su capacidad aislante.

Si decides usar la secadora, asegúrate de elegir un programa suave y a baja temperatura. Para un secado más eficiente, puedes añadir un par de pelotas de tenis, que ayudarán a distribuir las plumas de manera uniforme y evitarán que se apelmacen.

Si prefieres no usar la secadora, puedes secar la chaqueta al aire libre. Sin embargo, nunca cuelgues la chaqueta de plumas, ya que el peso de la prenda puede hacer que las plumas se acumulen en la parte inferior. Coloca la chaqueta sobre una superficie plana y asegúrate de que esté lejos de la luz solar directa para evitar que se decolore. Durante el secado, agita la chaqueta de vez en cuando para distribuir las plumas de manera uniforme y evitar que se apelmacen.

Es esencial que la chaqueta esté completamente seca antes de guardarla. Si quedan restos de humedad, las plumas podrían volverse rancias o perder su forma. ¡Éste es el truco para lavar un plumas en casa paso a paso!