Ni limón ni bicarbonato: el truco infalible para limpiar los restos de orina del inodoro y eliminar su olor

Limpiar el baño es, sin lugar a dudas, una de las tareas más laboriosas en el mantenimiento general de nuestro hogar. No solo por el tiempo que debemos dedicarle, sino por su importancia. En especial cuando se trata de la higiene del inodoro.

Los residuos de orina, en particular, pueden ser bastante desagradables y generar malos olores en toda la estancia. Y no nos referimos solo a eliminar el sarro del inodoro por dentro, sino a las salpicaduras que van quedando por el borde de la taza y resbalando hacia el suelo.

Sin embargo, existe un truco efectivo que te permitirá no solo limpiar esos restos de manera sencilla, sino también despedirte del incómodo olor que pueden producir. Y sí, nos referimos a eliminar el olor por completo, no solo a enmascararlo.

Lo mejor de este método es que para lograrlo no necesitarás recurrir a productos químicos agresivos ni a limpiadores industriales. Solo tendrás que buscar un ingrediente que es muy probable que ya tengas en tu cocina o en la despensa.

¿Cuál es el mejor truco para limpiar la orina del inodoro y evitar que deje olores?

El problema que tienen las salpicaduras de orina es que, sin que nos demos cuenta, van resbalando por toda la taza hasta el suelo, llegando a depositarse en las juntas de silicona y sellantes que unen el inodoro con la pared o con las baldosas.

Y lo peor no es que lo deje todo amarillento. La orina es corrosiva, y con el tiempo puede llegar a agrietar y estropear estas juntas. Por consiguiente, no basta solo con limpiar el borde del inodoro o pasar una bayeta por las zonas que más se vean.

El truco para limpiar los restos de orina del inodoro es emplear una pasta casera que elaboraremos con dos ingredientes: la proporción de la mezcla será de 125 mililitros de agua oxigenada por un lado, y el equivalente a la quinta parte de bicarbonato de sodio.

Cuando tengas la pasta lista, échala sobre una esponja y frota bien las zonas exteriores del inodoro donde veas restos de orina, poniendo especial énfasis en las juntas cercanas al suelo.

Por otro lado, la mejor forma de neutralizar y eliminar los olores a orín del cuarto de baño es usando canela en polvo. El procedimiento es sencillo:

Echa en un recipiente ralladura de limón, una cucharada generosa de canela molida , y un poco de clavo de olor.

, y un poco de clavo de olor. Mézclalo todo bien y cúbrelo con un trozo de tela o papel film.

Sitúa el recipiente en un lugar del baño que sea céntrico, pero que pase desapercibido a la vista. Evita colocarlo en un rincón.

Cambia su contenido cada dos semanas aproximadamente.

De este modo, si limpias la orina a menudo y además usas la canela como te contamos en este truco, no volverás a sufrir en tu baño el incómodo aroma de la orina seca.

Otras recomendaciones para limpiar los restos amarillentos de la orina en el cuarto de baño

Además de la canela, existe un nutrido abanico de productos naturales y recomendaciones muy eficaces, no solo para limpiar los restos de orina del baño sino para librarnos de su olor. Aquí te dejamos algunas de las más conocidas: