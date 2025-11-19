El chollo del Black Friday: botas de caza en Decathlon con precios que parecen un error

Este Black Friday podría marcar un auténtico golpe de suerte para los que estén buscando unas botas de caza duraderas y técnicas. Decathlon ha puesto en oferta un modelo que muchos consideran un error de precio, pues las Asolo X-Hunt Boartrack Gore-Tex Vibram tienen ahora un descuento muy significativo. Estas botas, diseñadas para entornos forestales muy exigentes y vegetación agresiva, combinan una membrana impermeable Gore-Tex con una suela Vibram de gran agarre, todo ello bajo la garantía de una marca reconocida. Y que estén tan baratas ha desatado un revuelo entre cazadores y aficionados al senderismo.

La clave de este chollo está en lo que estas botas ofrecen. Hablamos de una construcción especialmente robusta gracias a su tejido Schoeller reforzado, pensado para resistir zarzas, espinos o la vegetación más agresiva. Sus usuarios destacan que la membrana Gore-Tex mantiene los pies secos incluso en terrenos embarrados o bajo lluvia intensa, lo que convierte a este modelo en una opción muy fiable. Además, el talón cuenta con amortiguación en PU, lo que proporciona comodidad en marchas largas, mientras que la entresuela en EVA rígida favorece un balance estable y controlado sobre suelos irregulares o inclinados.

Lo más sorprendente es el precio. Decathlon vende estas botas ahora por 189,99 euros, por lo que están rebajadas 30€ con respecto a su precio original. Para tratarse de unas botas con tecnología de alta gama (membrana Gore-Tex, suela Vibram) y pensadas para uso intensivo en caza, muchos consideran que es una oportunidad que casi parece un fallo de catálogo.

Botas de caza y senderismo rebajadas en Decathlon

Las valoraciones de usuarios también juegan a favor de este modelo. Usuarios que ya las han probado aseguran que la tracción es excelente, que el agarre sobre terreno difícil es muy fiable y que la protección contra la vegetación espinosa no decepciona. El balance general parece muy favorable, especialmente si se considera el precio tan ajustado frente a lo que realmente ofrecen.

Desde un punto de vista técnico, la colaboración entre Asolo y Solognac ha dado sus frutos. Asolo aporta su experiencia en calzado outdoor, y Solognac su conocimiento del mundo de la caza, lo que ha permitido diseñar una bota que no solo aguanta el terreno árido, sino que también protege el pie sin renunciar a comodidad. Además, la suela Vibram Master (componente Mont) garantiza tracción tanto en condiciones secas como húmedas, lo que la hace muy versátil para quienes se mueven entre zarzales, rocas, barro o terreno mojado.

Por supuesto, no todos van a querer estas botas para cazar. Para senderistas más tranquilos o para excursiones moderadas quizá parezcan demasiado robustas, pero para aquellos que necesitan fiabilidad en terrenos duros, esta oferta es muy tentadora. El Black Friday de Decathlon ha traído algo más que simples descuentos, y es que puede haber dejado la oportunidad del año para los aficionados al campo. Si estás pensando en renovar tu calzado para expediciones exigentes, merece la pena prestar atención a este chollo, y ojo porque pueden agotarse algunas tallas pronto…