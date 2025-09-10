Los amantes de la caza están de suerte: Decathlon revienta el mercado con los prismáticos National Geographic ahora rebajados

Buenas noticias para los aficionados a la caza y otros deportes o actividades al aire libre. Decathlon ha lanzado una oferta que no está pasando desapercibida. Los prismáticos National Geographic 10×50 Porro, un modelo muy popular entre quienes buscan buena óptica a un precio razonable, han bajado de 69,90€ a 59,00€ gracias a un descuento del 15%. La promoción arrancó el 20 de agosto de 2025 y se mantendrá hasta el 11 de septiembre de 2025, por lo que hay un margen de tiempo limitado para aprovechar esta oportunidad antes de que vuelvan a su precio habitual.

Este modelo en particular destaca por su aumento de 10x y unas lentes de 50 milímetros, lo que permite observar detalles con gran nitidez incluso en situaciones de poca luz, como al amanecer o al atardecer, momentos clave para muchos cazadores. Además, cuentan con un sistema de prisma Porro y lentes con tratamiento multicapa, lo que mejora la transmisión de la luz y garantiza imágenes más claras y contrastadas. En la práctica, esto se traduce en una visión más cómoda y precisa, algo que cualquier aficionado a la caza o la observación de aves agradecerá.

No obstante, estos prismáticos no están pensados únicamente para la caza. Gracias a sus características, resultan igual de útiles para senderistas, observadores de aves, amantes de la naturaleza o incluso quienes quieran iniciarse en la astronomía amateur. El diámetro de sus lentes facilita la entrada de luz suficiente para disfrutar de paisajes lejanos, seguir aves en vuelo o incluso identificar estrellas y constelaciones en noches despejadas. En definitiva, se trata de un modelo versátil que amplía sus posibilidades más allá del uso cinegético.

Prismáticos National Geographic de oferta en Decathlon

En lo que respecta a comodidad, los National Geographic 10×50 no se quedan atrás. Su peso ronda los 780 gramos, lo que los hace robustos pero no excesivamente pesados para llevar colgados durante largas jornadas en el campo. Sus dimensiones (195 × 190 × 62 mm) encajan en la categoría de prismáticos de tamaño medio, fáciles de transportar en la funda incluida y cómodos de usar gracias a la correa que viene de serie. A esto se suma la opción de montarlos en un trípode, algo especialmente útil cuando se planea una observación prolongada y se busca mayor estabilidad.

El precio actual de Decathlon es, sin duda, uno de los puntos más llamativos. Aunque en algunas tiendas online se pueden encontrar ofertas similares, lo cierto es que en grandes superficies como Carrefour este mismo modelo puede alcanzar los 90€, lo que deja claro que los 59 euros actuales en Decathlon son una oportunidad real de ahorro. En un mercado donde los prismáticos de calidad suelen superar fácilmente la barrera de los 100€, hacerse con un modelo de marca reconocida como National Geographic por casi la mitad resulta muy atractivo.

Los aficionados a la caza saben bien que contar con unos prismáticos de confianza puede marcar la diferencia en el terreno. Detectar el movimiento de una pieza a distancia, observar sin ser detectado o simplemente disfrutar del entorno con más detalle es parte de la experiencia, y disponer de un instrumento fiable aumenta la satisfacción de cada salida. Este modelo combina ese rendimiento esperado con la tranquilidad de comprar en una cadena como Decathlon, que ofrece garantía y servicio posventa accesible.