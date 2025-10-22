El truco para limpiar los paños de cocina en dos minutos y sin usar la lavadora

¿Cómo limpiar los paños de cocina? Los usamos mucho, para secar platos, para hacer más seguras las superficies cuando dejamos encima las frutas y verduras y para envolverlas en la nevera, donde se pueden almacenar en mejores condiciones de seguridad. Al hacerlo, la consistencia y el sabor de los productos de la tierra que luego vamos a comer permanecerán intactos. Pero los trapos que se usan se deben limpiar bien para evitar que acaben propagando bacterias, por suerte tenemos un truco para dejar como nuevos los paños de cocina y que además, no requiere del uso de la lavadora.

El truco para limpiar los trapos de cocina

Existe un truco sobre cómo limpiar los paños de la cocina que nos permitirá tenerlos perfectamente desinfectados y limpios. Una técnica de cómo limpiar las telas que no requerirá ningún lavado, ni a mano ni en lavadora. Este proceso será muy rápido, nos llevará cuestión de dos minutos.

Este truco también los podremos utilizar para solucionar diferentes situaciones que se van a presentar en la cocina y en general en el hogar. Con paños tan limpios podemos pulirlo todo. Vamos a ver qué pasos debemos dar para aplicar este truco tan eficaz.

Limpieza dentro del microondas

Lo único que tenemos que hacer es poner paños, trapos y similares que usamos para limpiar utensilios o incluso para quitar el polvo, dentro del horno microondas. Allí tendremos que dejarlos un par de minutos, y eso será suficiente para ver desaparecer cualquier rastro de suciedad.

Halos, manchas, salsa u otras incrustaciones desaparecerán. Pero para ello necesitaremos los siguientes ingredientes:

una cucharada de bicarbonato de sodio;

de sodio; dos cucharadas de jabón líquido para platos ;

; cuatro cucharadas de agua;

una bolsa para congelar alimentos;

Debemos poner el paño o paños dentro de la bolsa y luego agregar todos los ingredientes indicados. Cerramos haciendo un nudo y agitamos bien, para que el jabón, el bicarbonato y el agua cubran todo el tejido. Luego metemos la bolsita y la calentamos en el microondas.

Tendremos que programar la potencia máxima durante un par de minutos. Al final sacamos la bolsa, sacamos la ropa y la mojamos bajo el chorro de agua fría con una pasada rápida, y tendremos nuestras preciosas toallitas brillantes y completamente libres de suciedad. Si quedan olores persistentes, rocía la ropa con jugo de limón o vinagre y déjala secar.

Cómo desengrasar los trapos de la cocina sin perder color

Los trapos sucios necesitan un lavado fuerte, por lo que en muchas ocasiones pueden sufrir una descoloración. El amoniaco, vinagre blanco de limpieza o el percarbonato de sodio son productos excelentes para desengrasar estas telas manchadas por la grasa de la cocina.