El truco definitivo para limpiar cortinas sin descolgarlas y dejarlas impecables en minutos

Limpiar cortinas sin descolgarlas es algo que podemos poner en práctica y nos ayudará a dejarlas impecables en unos minutos. De esta manera conseguiremos empezar a poner en práctica una limpieza que puede cambiarlo todo. Nuestra casa puede quedar impecable con la ayuda de determinados elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica una serie de detalles que hasta el momento no sabíamos que teníamos en mente.

Llega un destacado cambio que puede darnos herramientas para dejar la casa limpia y ordenada con el mínimo esfuerzo. En este caso, lo conseguiremos con la ayuda de una serie de situaciones que son claves y que pueden acabar marcando un antes y un después. Las cortinas pueden convertirse en el mejor aliado de una casa limpia y ordenada que disfruta de esa privacidad que nos aporta. Para descubrir este elemento que puede ser clave a la hora de dejar una serie de elementos que pueden ser fundamentales. Una opción que, sin duda alguna, acabará siendo fundamental. Este truco nos cambiará la vida y la forma de limpiar las cortinas.

Podemos limpiar las cortinas sin descolgarlas

Uno de los grandes inconvenientes a la hora de lavar las cortinas es tener que descolgarlas. Se necesitan dos personas para hacerlo con seguridad o una en perfecta forma para conseguir que este tipo de elemento acabe siendo el que nos acompañe en estos días.

Lograremos ese cambio que estamos buscando de la mano de una serie de transformaciones que quizás hasta ahora no imaginaríamos que llegarán a tanta velocidad. En esencia, queremos que nos quede una casa limpia, sin poner en riesgo nuestra integridad o dedicarle mucho tiempo.

La limpieza de la casa se lleva gran parte de nuestro tiempo libre, por lo que, vamos a poder aprovecharlo al máximo si nos servimos de algunos trucos que pueden ser indispensables. Habrá llegado el momento de poner sobre la mesa una forma de trabajar que será fundamental.

Sin quitar las cortinas también podemos limpiarlas. Además, nos quedarán muy bien y nos darán algunas novedades destacadas que debemos tener en cuenta. Son días de estar muy pendientes de estas situaciones que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. Este truco nos ayuda a conseguir las cortinas limpias casi cada semana sin invertir demasiado tiempo en ello.

Éste es el truco para limpiar cortinas que te cambiará la vida

Te va a cambiar la vida este truco que puede ser fundamental. Las cortinas son la parte visible de cualquier habitación que representa la entrada o la absorción de determinados olores. En especial en una casa de fumadores, para disfrutar de una cierta frescura se deben ir lavando, de la misma forma que en la cocina, acaban siendo la fuente de olores desagradables.

Los expertos de los estores.com nos ayudan a saber en todo momento cómo limpiar cortinas sin quitarlas. Según nos explican en su blog: «Con el paso de tiempo, como es lógico, el tejido se llena de polvo y, a veces, suciedad, especialmente en estancias donde hay fumadores, niños pequeños o mascotas. Pero, en el caso de los estores enrollables screen y las cortinas verticales, lograr que vuelvan a lucir como el primer día no es complicado. Prestando atención a los siguientes consejos sobre cómo limpiarlos, lo lograremos fácilmente sin necesidad de descolgarlos del techo. Las cortinas verticales y los estores no pueden lavarse en lavadoras y mucho menos introducirse en la secadora. Sin embargo, su limpieza es tan sencilla que no tardarás nada. Antes de comenzar, lo más importante de todo: deberemos limpiarnos las manos y es recomendable el uso de guantes».

Siguiendo con la misma explicación: «La mejor opción para evitar que acumulen demasiado polvo en las cortinas verticales es el aspirado en seco de manera periódica. Lo haremos a baja potencia y de arriba a abajo para evitar dañar los tejidos y mecanismos.

Primeramente, pasaremos el aspirador cuando las cortinas verticales estén completamente abiertas.

A continuación, giraremos las lamas y eliminaremos la suciedad de la otra cara.

También podemos usar como paños húmedos y bayetas de microfibra con una solución jabonosa suave y respetuosa.

Deja que tu estor o vertical se sequen solos y verás que quedan como nuevos, y sin gastar un € en tintorerías ni luz en usar la lavadora.

Sólo nos quedará poner en práctica este truco para conseguir que nuestra casa esté siempre impecable. Con estos consejos, conseguiremos que todo encaje a las mil maravillas, de tal manera que nos quedará una casa limpia empezando por las cortinas que queremos ver.

El olor de este elemento se notará, como también el hecho de que tengan o no impurezas, no debemos olvidar que algunas cortinas son un filtro entre exterior e interior.