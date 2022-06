El trucazo para ensanchar los vaqueros que te quedan apretados

Los pantalones vaqueros son una prenda que no puede faltar en nuestro fondo de armario, ya sea en invierno o en verano. Son muy versátiles y combinan con todo. Sin embargo, no siempre es fácil acertar con la talla a la hora de comprarlos. Además, según la tienda, la talla puede ser distinta.

Seguro que tú también has tenido que bailar para poder abrocharte los vaqueros. Es algo muy común y, aunque finalmente consigues abrocharlos, no te sientes cómodas con ellos porque te aprietan en la zona de la cintura, lo cual se nota sobre todo al sentarte.

Pues bien, a partir de ahora ya no tendrás que hacer esto. El perfil @fashionactive ha publicado un vídeo en Instagram el truco más sencillo y efectivo para ensanchar los vaqueros.

En primer lugar, debes meter los pantalones en la lavadora para lavarlos, del mismo modo que haces normalmente. Lo ideal para que no encojan es poner un programa corto a 30 grados de temperatura. Una vez terminada la lavadora, tienes que ponerte los vaqueros húmedos y hacer unos ejercicios para que se ensanchen: sentarte en una silla, tocarte las puntas de los pies, hacer algunas sentadillas y abrir y cerrar las puntas. Puedes añadir los ejercicios que consideres para aumentar la elasticidad de la prenda. Luego, quítate los pantalones y tiéndelos para que se sequen. Para que no cojan humedad, lo mejor es tenderlos en un lugar fresco y bien ventilado. Una vez los vaqueros estén secos, comprobarás lo bien que te entran y abrochan sin necesidad de bailar, dar saltos o aguantar la respiración.

¿Meter los vaqueros en el congelador?

En las redes sociales podemos encontrar trucos de lo más curiosos para cuidar las prendas de ropa. Uno de los que se han hecho más virales en el último año es el de meter los vaqueros en el congelador.

Estos pantalones son una de las prendas que menos necesitamos lavar ya que el vaquero es un tejido que no se ensucia mucho. La recomendación es no lavar los vaqueros con demasiada frecuencia para que no pierdan su color original.

Pues bien, según hemos visto en redes sociales, existe una alternativa a lavarlos en la lavadora cuando sea necesario: congelarlos. Aunque parezca una auténtica locura, hay quienes afirman que la temperatura del congelador es perfecta para neutralizar los olores en este tejido.

El truco es muy sencillo de poner en práctica: meter los pantalones en una bolsa de congelar e introducirlos en el congelador.