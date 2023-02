Un trabajo de rica: el pastizal que gana esta joven por ordenar armarios

El orden es muy importante en el hogar, imprescindible realmente por muchos motivos, por lo que hay que procurar que toda la casa esté siempre ordenada, especialmente lugares como armarios o despensas ya que guardamos en ellos cosas que necesitamos con frecuencia. Te contamos la historia de una joven que gana un auténtico pastizal por ordenar armarios en cualquier casa en la que se lo pidan y que ha convertido su pasión por el orden en su forma de ganarse la vida.

No todo el mundo tiene tiempo para ordenar los armarios, o no sabe cómo hacerlo de forma óptima, aunque también es posible que no guste, ya que es una tarea que suele dar bastante pereza a la gran mayoría de las personas. En esos casos, sin duda es ideal poder contratar a alguien que te ayude a optimizar el espacio para que sepas ordenarlo todo de forma más eficiente y en menos tiempo.

Trabajar ordenando armarios, la pasión de Vanesa

Vanesa García es una joven mexicana de 29 años que hace unos años se trasladó de México a San Diego para estudiar biología y probar suerte en el mundo del espectáculo, y tras un tiempo combinando varios trabajos para poder mantenerse, empezó a trabajar como asistente personal con el sueño de desarrollarse profesionalmente y comenzar un pequeño negocio de educación en el hogar.

Viendo que a Vanesa se le daba tan bien ordenar armarios, sus amigos la animaron a explotar esa pasión al máximo y convertirla en mucho más que un hobby para su propia casa o las de sus amistades. La joven decidió hacer caso a sus amigos e intentar ganar dinero con su afición, para lo cual se apuntó en la plataforma TaskRabbit, también disponible en España, para ofrecerse para ordenar los armarios y cualquier área dentro del hogar.

A Vanesa le fue tan bien que en 2019 dejó sus trabajos para dedicarse exclusivamente a su pequeño negocio, y en ese primer año ganó 45.000 dólares (casi 4.000 al mes), cifra que ha ido creciendo año a año y que ahora se encuentra en su mejor momento gracias a su fama y éxito en redes sociales. Actualmente, Vanesa suele superar incluso los 9.000 dólares mensuales (casi 9.000 euros) gracias a su trabajo en hogares ajenos.

La joven mexicana tiene publicadas 26 habilidades diferentes, que van desde ordenar armarios a planificar fiestas, montar muebles o decorar cualquier espacio. Sus trabajos suelen llevarle unas 3-4 horas y suele ingresar unos 200 dólares por cada uno de ellos, dependiendo del tipo de encargo. Hasta ahora el máximo recibido fueron 1.100 dólares en 21 horas por organizar una casa por completo, todas las estancias, todos los espacios.