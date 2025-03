Todos decimos este refrán a diario: está basado en un personaje real y es más madrileño que la Gran Vía

En España hay algún refrán que utilizamos para casi todo, pero que no tenemos ni la menor idea de cuál es su origen.

Uno de los más famosos en España es te ves menos que Pepe Leches, cuyo significado es claro, pero su nacimiento ya no es tan reconocido fuera de la capital de España.

Puede parecer que se trata de un personaje ficticio, pero muchos madrileños defienden que esta expresión nació en sus calles y que se trató de una persona absolutamente real.

Cuál es el origen de la expresión ‘te ves menos que Pepe Leches’

El culpable de que esta expresión tenga origen madrileño es José Fernández Albusac, un guardia municipal del Ayuntamiento de Madrid, natural de Leganés, que prestó servicio en la capital durante el siglo XIX.

Durante esta etapa se ganó el apodo de Pepe Leches, el cual no venía precisamente de su afición por los lácteos, sino por tener la mano muy larga mientras estaba de servicio.

En esta época Madrid era conocida por su conflictividad y a la policía le gustaba zanjar los problemas con contundencia. Pepe Leches no era la excepción, por lo que siempre estaba dispuesto para dar un buen golpe.

El problema es que acertar con el destinatario se le solía complicar.

Y es que Pepe tenía una afección ocular conocida como ojos tiernos, que le provocaba un lagrimeo constante y una miopía considerable.

Eso provocó que en más de una ocasión golpeara a quien no debía, lo que unido a su apodo y sus ojos llorosos provocó el nacimiento de la expresión te ves menos que Pepe Leches.

El origen alternativo del refrán sobre Pepe Leches

Esta no es la única anécdota legendaria con la que se suele explicar la aparición del refrán ves menos que Pepe Leches.

Otra versión igualmente popular sobre el origen de su apodo cuenta que, durante una fiesta benéfica, intentó dar un glorioso discurso para impresionar al Duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil.

El único problema es que Pepe, por su mala vista, se equivocó y le soltó todo el discurso oficial a la hija del Duque, que iba vestida de gitana en plena verbena.

El origen ‘real’ de la expresión más castiza de Madrid

Pero el famoso Pepe Leches no es el único que ha traspasado las fronteras de Madrid, para llegar a todos los rincones de España. Hay otras expresiones han vivido una evolución similar.

Por ejemplo, dabuti se usa en todo el país, pero la leyenda sobre su inicio nos lleva directamente al siglo XIX, en plena celebración por la subida al trono de Amadeo de Saboya, rey de España entre 1870 y 1873.

Durante uno de los banquetes organizados con motivo de su coronación, el monarca quiso que se sirviera su vino favorito, procedente de una bodega italiana llamada Da Butti.

Ante la petición, el jefe de cocina de palacio se vio en un aprieto: nadie conocía aquel vino ni sabían cómo conseguirlo.

A pesar de todo, el evento siguió adelante y, en su brindis, Amadeo de Saboya alzó su copa y pronunció unas palabras que quedarían para la historia:

«Quiero agradeceros a todos haber venido aquí esta noche para celebrar conmigo el comienzo de una nueva era en España, la de la casa de Saboya. Quiero que sepáis que aunque esta no sea mi ciudad, me lo parece, que aunque no seáis la familia con la que me crié, me lo parecéis, y que este vino, aunque no lo sea, a mí me parece Da Butti».

Según cuenta la leyenda, los comensales reinterpretaron su brindis y otorgaron un nuevo significado al vino.

Desde entonces, decir que algo es dabuti se convirtió en sinónimo de que es excelente, aunque no lo parezca a primera vista. Y como no podía ser de otra manera, fue en Madrid donde esa expresión echó raíces y se popularizó.