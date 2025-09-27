Todos los chefs gallegos lo hacen y no falla: la forma infalible para abrir los mejillones y que no pierdan su jugo natural

Los chefs gallegos son los expertos en cocinar algo que parece sencillo, pero tiene truco, a partir de ahora podrás abrir los mejillones y que no pierdan su jugo natural. Algo que quizás nos costará creer, pero puede ser una realidad. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los ingredientes que tenemos en nuestro poder, con una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

La forma infalible para abrir los mejillones puede ser más sencillo de lo que parece. El marisco más barato de todos puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden acabar marcando una diferencia importante. Este aperitivo esencial en muchos aspectos puede convertirse en la mejor versión posible de una mezcla de sabores que puede ser clave en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Los chefs gallegos han decidido por fin compartir su gran secreto.

Lo hacen los chefs gallegos y no falla

La realidad es que tenemos la suerte de vivir en un lugar en el que la comida es excepcional. Empezando por una materia prima que acabará siendo la que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los ingredientes que tenemos en nuestro poder.

Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden acabar marcando una diferencia significativa. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave.

Podemos comer muy bien, por mucho menos, en esencia, tendremos en nuestro poder algunos elementos que acabarán siendo los que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Los mejillones son uno de los mariscos más baratos que podemos empezar a cuidar de una forma muy diferente.

Es hora de saber cómo cocinan los mejillones unos chefs gallegos que saben muy bien el tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha nunca hubiéramos pensado. Estaremos muy pendientes de algunos detalles que marcarán la diferencia a la hora de cocinar.

La forma infalible de abrir los mejillones y que no pierdan su jugo

Los mejillones pueden acabar siendo los que lleguen de una manera muy diferente a nuestro día a día. Sin duda alguna, habrá llegado ese día de buscar un plus de buenas sensaciones con un simple truco que nos servirá para abrir los mejillones de la mejor forma posible.

Un chorrito de un albariño de buena calidad, ese símbolo de Galicia puede servirnos para atrapar el jugo de los mejillones a medida que se abran. Sólo debemos colocar estos dos ingredientes en una sartén. Tapamos y dejamos que los mejillones se abran. Los aromas de este aperitivo son espectaculares.

Te proponemos esta deliciosa receta de mejillones a la marinera que te ayudará a disfrutar al máximo de este ingrediente.

Ingredientes:

2 kilos de mejillones

Unas hojas de laurel

1 cebolla grande

1 cucharada de pimentón dulce

2 cucharadas de harina

1 vaso de vino blanco de calidad

1 vaso de caldo de cocción de los mismos mejillones

Perejil fresco picado

Sal

Aceite de oliva virgen extra

Modo de preparación

Antes de comenzar con la preparación propiamente dicha, es importante lavar bien los mejillones para eliminar cualquier suciedad o impureza que puedan tener. Para ello, primero retiraremos las barbas que salen de cada una de las conchas, utilizando un cuchillo para tirar mejor. Después, limpiaremos las conchas por fuera para eliminar los restos de barbas y cualquier otro residuo que puedan tener. Cocinar los mejillones. Una vez que los mejillones estén limpios, los colocaremos en una cazuela con muy poca agua, sal y hojas de laurel. Taparemos la cazuela y la llevaremos a ebullición. El olor que desprenderán los mejillones durante este proceso será realmente delicioso. Dejaremos cocinar hasta que las conchas estén abiertas, aproximadamente un minuto, y luego los retiraremos del fuego. El siguiente paso es separar las conchas, pasando la parte que tiene el mejillón a otra olla y reservándola. Si tienes una cocina de gas, puedes colocar las conchas sobre una cazuela de barro. Desecha las conchas vacías y cuela el agua de cocción con la ayuda de un colador chino para utilizarla más adelante. Para preparar la salsa, calienta un poco de aceite en una sartén y añade cebolla picada. Cuando la cebolla esté dorada, incorpora perejil picado y mezcla. Espolvorea harina, remueve y deja que tome color. A continuación, vierte el caldo de la cocción de los mejillones, vino blanco y pimentón. Mezcla bien todos los ingredientes y deja cocinar unos 5 minutos, removiendo de vez en cuando.

Completar la preparación. Una vez que la salsa esté lista, viértela en la olla donde tienes los mejillones y deja cocinar uno o dos minutos a fuego medio, removiendo de vez en cuando para que la salsa espese y no se pegue al fondo. Antes de servir, deja reposar la salsa unos minutos para que se mezclen bien los sabores.