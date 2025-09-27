PSOE y Compromís rechazan bajar el IBI en Paiporta, el municipio más asolado por la DANA

PSOE y Compromís, las dos formaciones que ostentan el Gobierno Local de Paiporta, han rechazado bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en la localidad en el transcurso del pleno de este jueves. Paiporta es una de las localidades más afectadas por la DANA del 29 de octubre de 2024. Pese a ello, socialistas y nacionalistas han rechazado sendas iniciativas de PP y Vox para llevar a cabo una reducción del citado impuesto.

En el caso de Paiporta, se da la circunstancia de que el acuerdo de gobierno entre PSOE y Compromís establece un importante incremento de asesores y de sueldos, tal como publicó OKDIARIO el pasado 1 de agosto. En concreto, según cálculos del PP, el pacto de la izquierda costará al Ayuntamiento de Paiporta 500.000 euros hasta final de legislatura. Precisamente, por ese incremento, los populares han bautizado el acuerdo como el pacte del jornalot, una expresión valenciana que significa el pacto de los sueldazos.

Sin embargo, en lo referente a la bajada del IBI, los socialistas y Compromís han rechazado las dos propuestas presentadas al Pleno. Una, la del Partido Popular, pedía reducir el tipo de gravamen del 0,666 al 0,561. Y, además, proponía una serie de bonificaciones para las familias numerosas. Sin embargo, PSOE y Compromís la votaron en contra.

El PP ha calculado que esta medida tendría un impacto de 900.000 euros en las arcas municipales. Y no produciría tensiones de tesorería, dado que el superávit del Ayuntamiento en el presupuesto municipal de 2024 ha sido de seis millones de euros, según han confirmado fuentes populares.

Vox, por su parte, solicitaba en la suya elaborar un estudio de impacto de viabilidad de la rebaja del IBI. En este caso, la reducción propuesta era del 0,666 al 0,609. Ese estudio de viabilidad planteado por Vox servía para cuantificar el coste de la medida, caso de adoptarse, para las arcas municipales. Y que, a continuación, se procediera a la rebaja fiscal. PSOE y Compromís también la ha votado en contra.

Paiporta está ubicada en el epicentro de la denominada zona cero de la DANA. Y es el lugar en que la riada arrasó también viviendas y mobiliarios de particulares. De hecho, las primeras semanas tras la riada, pisos y viviendas de planta baja tenían sus muebles en el exterior, en plena calle, e igualmente anegados de agua, mientras los propietarios vaciaban más agua de los interiores.

Se da la circunstancia de que el pasado jueves, el mismo día en que PSOE y Compromís rechazaban en Paiporta las propuestas para bajar el IBI de PP y Vox, algo más de 171 kilómetros más al sur, en Alicante, las mismas formaciones políticas que solicitaban la bajada del IBI en ese municipio aprobaban una bajada del impuesto, con un impacto cuantificado de 1,1 millones de euros. En el caso de Alicante, la medida beneficiaba a 360.000 inmuebles. En Alicante, también votaron en contra de esa medida, entre otros, precisamente, PSOE y Compromís.