Opositores de Ibiza se quedan sin poder presentarse al examen por la cancelación de su vuelo a Palma

En torno a una veintena de opositores de Ibiza que esta mañana tenían que presentarse a las oposiciones de la Administración de Justicia no han podido examinarse por la cancelación de su vuelo a Palma.

El vuelo que tenían previsto coger a las siete de la mañana fue cancelado por motivos que se desconocen. Aunque la mitad de los cincuenta opositores que tenían plaza en el mismo pudieron ser reubicados en otro avión, y pudieron llegar a tiempo para hacer el examen cuyo inicio estaba previsto para las nueve de la mañana, no sucedió así con el resto de opositores, que no han podido desplazarse a Palma y se han quedado en tierra.

Algunos ibicencos más previsores que también optaban a estas plazas de funcionarios, decidieron hacer noche este pasado viernes en la capital balear, pero otros han optado por volar el mismo día de la oposición con el infortunio de que su vuelo ha sido cancelado.

Los opositores de Menorca, Ibiza y Formentera estaban obligados a desplazarse a la capital balear para examinarse porque el Ministerio sólo ha previsto una sede para todas las solicitudes presentadas en Baleares por lo que el riesgo de que pudieran suceder estos imprevistos era patente, como consecuencia de la doble insularidad que padecen los residentes en estas Islas.

En concreto, el examen ha tenido lugar en la Facultad de Derecho y Economía ubicada en el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos en la Carretera de Valldemossa.

Allí estaban llamados a presentar en torno a 1.300 aspirantes a formar parte de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. En concreto, 564 al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa; 473 al Cuerpo de Auxilio Judicial y 287 opositores al cuerpo de Gestión.

En esta convocatoria se ofertan un total de 2.312 plazas a nivel nacional, una cifra que para el sindicato CSIF es absolutamente insuficiente y no podrá cubrir las pérdidas de efectivos acumuladas en los últimos años.

Para la organización sindical, la situación es especialmente grave en Baleares, donde el porcentaje de interinidad alcanza el 50 por ciento de la plantilla.

En estos momentos, bolsines de determinadas categorías, como el Cuerpo de Tramitación, se agotan en sólo unos meses, a pesar de constar más de 400 personas en las listas.

Según el CSIF, los candidatos rechazan las ofertas de trabajo en los juzgados de Baleares porque las bajas retribuciones no permiten asumir el coste de la vida en el archipiélago.

El sindicato ha advertido que esta situación sólo puede resolverse con el incremento de la indemnización de residencia, que debe equipararse con el que se percibe en Ceuta y Melilla.