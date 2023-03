Tira esta fruta de inmediato si ves que tiene esto al pelarla

La fruta es indispensable en la alimentación diaria, en diferentes momentos del día, muy beneficiosa por diversos motivos y sin duda deliciosa en cualquier momento del año, unas más ricas que otras según el gusto de cada persona, pero todas especiales. Hay una fruta que debes tirar inmediatamente si ves esto al pelarla, así que presta mucha atención porque probablemente sea una de las que consumes varias veces a la semana.

Siempre que tengas fruta en casa tienes que estar muy pendiente de su estado, ya que se puede estropear con facilidad, especialmente cuando no sabes cómo conservar cada tipo de fruta, por lo que debes saber reconocer determinadas señales que te indican que lo más recomendable es no consumir esa pieza y tirarla cuanto antes para no arriesgarte a una contaminación o a cualquier otro problema de salud.

Debes tirar las naranjas si ves esto al abrirlas

Las naranjas son uno de los tipos de frutas más consumidas en todo el mundo, con múltiples beneficios para la salud y siempre frescas y deliciosas, tanto en zumo como en pieza. Tienen un alto contenido en vitamina C, lo que hace que sean muy interesantes a nivel nutricional. Si te comes una naranja en mal estado, además de tener que soportar un sabor que seguramente sea terrible, puedes incluso enfermar, dependiendo de cuál sea el problema que tiene.

Es muy importante que cuando peles y cortes la naranja que fijes bien en su interior, como por ejemplo si tiene moho verde o blanco, en cuyo caso deberías tirarla de inmediato y no consumirla bajo ningún concepto. Muchas personas, cuando un alimento tiene moho, cortan esa parte y se comen el resto, pero eso supone un gran riesgo, ya que el moho habrá penetrado por el interior y, aunque no lo veas desde fuera, su interior está en mal estado y no deberías comerlo.

El moho no es la única señal clara de que una naranja está en mal estado y deberías tirarla, también hay otras como decoloraciones oscuras, zonas blancas, cáscara opaca o seca, olor agrio o dificultad para pelarla. Cada vez que cojas una naranja, fíjate en su exterior y huélela, si está en mal estado la notarás blanda y con alguna decoloración, y lo más recomendable en ese caso sería tirarla. Más allá de las naranjas, cualquier fruta o alimento que veas que está en mal estado lo debes tirar de inmediato.