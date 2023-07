¿Tienes pocos amigos? Probablemente sea por el horóscopo: el signo del zodiaco menos amigable

El horóscopo dice mucho de nuestro día a día, es el elemento que puede determinar si eres más o menos amigable o tienes pocos o muchos amigos. El signo bajo la influencia del cual naciste quizás te indique mucho más de lo que imaginas. Es un claro indicador de todo lo que está pasando a tu alrededor y eso quiere decir que vas a poder saber antes que nadie, cómo eres. Quizás te hayas dado cuenta de qué pasa algo a tu alrededor o que simplemente no tienes amigos, esta es la razón, según tu horóscopo.

Este es el signo del zodiaco menos amigable: consulta tu horóscopo

Tauro no hace amigos. Este signo del zodiaco es bastante serio, prefiere no hablar de sus cosas íntimas, no es amigo de los chismes. Por lo que va a preferir estar más pendiente de su vida que la de los demás. Este hecho los hace más especiales, un poco reservados y eso quizás no lo haga el alma de la fiesta, sino más bien todo lo contrario. No por ello, no tiene amigos, sino que los que tiene son casi como su familia.

Cáncer te cuesta confiar en las personas. Este signo de agua es uno de los que prefiere protegerse antes de que le hagan daño. Lleva una coraza que es la encargada de gestionar esas emociones que solo salen de vez en cuando. Es una persona tan sumamente sensible que prefiere no tener muchos amigos a que le hagan daño con sus palabras. Reserva el derecho de admisión en su círculo de amigos.

Los nacidos bajo la influencia del signo de Sagitario van a su aire. No tienen amigos de esos de los de toda la vida porque tampoco lo necesitan, simplemente viven pendientes de lo que le dicta su ego. Si les apetece hacer algo, lo hacen, sin condiciones o sin formas, nada de convencionalismos. Los actos sociales pueden hasta darle fiebre, no le gusta nada de nada tener que estar pendiente de ellos.

Acuario va por libre. La libertad de este signo del zodiaco hace que sea imposible de controlar en situaciones de amistad. Puede querer estar con alguien o simplemente estar solo, nunca se le debe juzgar, él no lo hace. Un día se despierta y quiere recorrer el mundo con su mochila, es cuestión de dejarlo ir. Eso sí, valora mucho sus amistades más profundas.