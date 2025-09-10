Test de personalidad: si coges tu móvil así, tienes una inteligencia superior

Sostener el teléfono móvil, un gesto tan común en nuestro día a día, podría revelar aspectos desconocidos de tu personalidad. Expertos aseguran que los movimientos y elecciones al usar el móvil no son meras rutinas; en realidad, podrían reflejar rasgos de inteligencia que quizá ni tú mismo habías notado.

¿Cómo sostienes tu móvil? Lo que dice de ti este gesto

Los tests de personalidad revelan aspectos ocultos de nuestra forma de ser y ayudan a comprender nuestras reacciones y decisiones. A través de preguntas simples, estas pruebas identifican patrones y tendencias que definen rasgos únicos de nuestra personalidad.

Esta prueba viral psicológica te ayuda a conocerte mejor. Para participar en ella, sólo tienes que ser honesto y contestar a la siguiente pregunta: ¿De qué forma coges el teléfono móvil?

1. Lo sostienes con una sola mano

Si has escogido la primera opción, eres una persona muy segura, capaz de arriesgarlo todo, pero siempre con prudencia. Esto hará que logres los resultados deseados. Por otra parte, antes de iniciar una relación sentimental, te paras a evaluar si necesitas realmente a esa persona en tu vida. Por estos motivos, te pueden llegar a calificar como persona reservada o aislada.

2. Sostienes el móvil con una mano y operas con el pulgar de la otra

Este gesto demuestra sabiduría. Eres una persona muy inteligente, sabia, intuitiva, razonable y prudente. Es complicado que te engañen porque te gusta razonarlo todo. No obstante, en el amor tomas decisiones rápidas e irreflexivas. A veces, te vuelves muy crítico.

3. Utilizas las dos manos para sostenerlo

Esta forma de agarrar el móvil indica amor por la velocidad. Eres una persona rápida, eficiente y preparada para tomar decisiones. Además, te adaptas con facilidad a los cambios y actúas con eficacias en las nuevas situaciones. Sin embargo, en el amor la eficiencia no es tu fuerte porque no sueles acercarte a la persona que te gusta debido a tu asertividad.

4. Usas una mano para sostenerlo y el índice de la otra para operar con él

Si has elegido esta opción, eres una persona creativa. Te agrada estar solo para juntar tus pensamientos y crear algo sorprendente. Tus trabajos suelen tener éxito. En las relaciones románticas eres algo más tímido, pero cuando te conocen bien, se sorprenden con tu personalidad.

Este test de personalidad es una herramienta útil para conocer más sobre ti mismo y ver cómo interactúas con el mundo. A través de estos pequeños gestos, como la forma en la que sostienes el móvil, es posible identificar características claves de nuestra inteligencia. No obstante, los resultados deben tomarse con perspectiva, y no como verdad absoluta.