La terrible predicción que Elon Musk hizo en 1998 y empieza a cumplirse: «Será el fin»

En 1998, cuando internet apenas había comenzado a ser una herramienta revolucionaria, Elon Musk, entonces un joven emprendedor, hizo una predicción que muchos consideraron exagerada o incluso descabellada. En una entrevista que hoy parece visionaria, Musk afirmó que internet no sólo transformaría los medios de comunicación, sino que también marcaría el inicio del fin de los modelos tradicionales tal como los conocíamos. «Será el fin», declaró con una convicción que, en ese momento, pocos entendieron. Hoy, más de dos décadas después, sus palabras resuenan con una claridad inquietante, y su visión se ha convertido en una realidad innegable.

En aquella entrevista que ahora el propio Musk ha recuperado, describió internet como «el superconjunto de todos los medios de comunicación», un concepto que en su momento parecía abstracto pero que hoy define nuestra realidad. Explicó que la red no sólo sería un medio de transmisión de información, sino un ecosistema interactivo y bidireccional que permitiría a los usuarios elegir qué consumir, cuándo y cómo. «Es el combustible y el fin de todos los medios de comunicación», afirmó. Esta idea, que entonces sonaba a ciencia ficción, hoy es evidente: la prensa, la radio y la televisión han tenido que adaptarse o desaparecer ante el avance imparable de plataformas digitales, redes sociales y algoritmos que personalizan el contenido según los gustos de cada usuario.

Pero la predicción de Musk no se limitó a los medios de comunicación. En los últimos años, el magnate ha ampliado su visión hacia un futuro aún más disruptivo, donde la inteligencia artificial (IA) y la automatización podrían redefinir no solo cómo consumimos información, sino también cómo trabajamos y vivimos. Durante su participación en el evento Viva Tech en París, Musk advirtió que, en un futuro no muy lejano, «probablemente ninguno de nosotros tendrá un trabajo». Según él, la IA podría asumir la mayoría de las tareas que hoy realizan los humanos, lo que llevaría a una reestructuración radical de la economía y la sociedad. Esta idea, que complementa su predicción de 1998, sugiere que el «fin» que anticipó podría ser mucho más profundo de lo que imaginamos.

La predicción de Elon Musk sobre internet

Cuando Musk habló de internet como «el fin de los medios tradicionales», no se refería únicamente a la desaparición de los periódicos impresos o a la caída en la audiencia de la televisión. Su predicción que él mismo publicó y ha viralizado a través de su cuenta en X, iba más allá: anticipó un cambio fundamental en la forma en que las personas interactúan con la información. En lugar de ser receptores pasivos de contenido, los usuarios se convertirían en creadores y distribuidores activos. Esto es exactamente lo que hemos visto con el auge de las redes sociales, los blogs, los podcasts y las plataformas de streaming. Hoy, cualquiera que tenga un smartphone puede producir y compartir contenido con una audiencia global, algo que en 1998 era impensable.

Además, Musk destacó la capacidad de internet para ofrecer una experiencia personalizada. «Los consumidores podrán elegir lo que quieren ver, cuándo quieren verlo», dijo. Esta idea se ha materializado en algoritmos que recomiendan noticias, películas, música y productos basados en nuestros intereses y comportamientos. Sin embargo, esta personalización también ha generado preocupaciones sobre la creación de «burbujas informativas», donde los usuarios solo están expuestos a ideas que refuerzan sus creencias, limitando su exposición a perspectivas diversas.

El futuro del trabajo: ¿un mundo sin empleos?

Si la predicción de Musk sobre los medios de comunicación ya se ha cumplido, su visión sobre el futuro del trabajo está comenzando a tomar forma. Durante su intervención en Viva Tech, el CEO de SpaceX y Tesla sugirió que la inteligencia artificial podría volver obsoletos muchos de los empleos que hoy consideramos esenciales. «Probablemente ninguno de nosotros tendrá un trabajo», afirmó, explicando que, en el futuro, trabajar podría ser una elección voluntaria más que una necesidad económica.

Musk propuso que, en este escenario, los gobiernos deberían implementar un «alto ingreso universal», una versión más generosa del ingreso básico universal. Este sistema permitiría a las personas cubrir sus necesidades básicas sin depender de un empleo tradicional. Aunque esta idea puede sonar utópica, ya hay países y empresas experimentando con formas de ingreso básico, lo que sugiere que la propuesta de Musk no es tan descabellada como podría parecer.

Sin embargo, este futuro también plantea preguntas incómodas. ¿Qué pasará con las personas cuyos trabajos sean reemplazados por máquinas? ¿Cómo se redistribuirá la riqueza en una economía altamente automatizada? Elon Musk no tiene todas las respuestas, pero su predicción nos obliga a reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir en las próximas décadas.

De hecho, lo que él dijo hace menos de tres décadas hoy es una realidad tangible. Internet y la IA han redefinido la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos, cumpliendo con creces las palabras del visionario empresario. Sin embargo, este cambio también trae consigo retos que las sociedades deben abordar para garantizar que el progreso tecnológico beneficie a todos por igual. Así, mientras el mundo avanza hacia un futuro cada vez más digitalizado, queda claro que las palabras de Musk seguirán siendo una referencia clave para entender las transformaciones que están por venir.