El super alimento favorito de la NASA que te ayuda a adelgazar y ganar músculo

La NASA tiene un super alimento en la despensa que te puede ayudar a adelgazar y a ganar músculo, un buen básico que hemos descubierto hace relativamente poco. Los expertos de la NASA saben muy bien qué tipo de alimentos debemos incorporar en nuestra dieta, para mantenernos en plena forma.

Habrá llegado el momento de cuidarnos un poco más, con vistas a la primavera y a ese cambio que necesitamos materializar en nuestro día a día. Para conseguirlo, nada mejor que hacerlo de la mano de un tipo de alimento que quizás no tenemos en consideración.

La NASA tiene un super alimento favorito

Hay un super alimento que la NASA se ha encargado de popularizar durante estos años, un básico de toda despensa desde hace unos años que quizás nunca hubiéramos imaginado probar. Los alimentos disponibles en un mundo global pueden ser muchísimos, si tenemos en cuenta este gran planeta y su producción y distribución de este tipo de elementos.

Hace unos años ver un aguacate era algo sorprendente. No estaban en los supermercados o, al menos, no en todos, al igual que el kiwi que quizás descubrimos ya de adultos. Hoy en día, es casi imposible no ver cualquiera de estos alimentos en cualquier supermercado o tienda de barrio.

La capacidad de producir y distribuir este tipo de alimentos por el mundo ha cambiado muchísimo. Por lo que ahora podemos comer recetas y alimentos que hace unos años eran impensables. A no ser que fuéramos al país de origen de este alimento, algo que todavía era más complicado y costoso que encontrarlo en un supermercado.

La NASA tiene acceso a todo tipo de alimentos y no ha dudado en popularizar uno que se ha convertido en uno de los más buscados. Recurrente en los viajes espaciales en los que lo tienen en el menú o está siempre listo para dar un poco más de energía a estos astronautas que tienen mucho por delante.

Por lo que no dudan en llevar consigo un super alimento de la tierra que quizás hasta la fecha no has probado o no tienes presente como uno de los que mejor le puede sentar a tu cuerpo. Según estos especialistas hay que tener siempre en casa un poco de quinoa. Quizás un alimento que no hemos probado o cocinado nunca.

La quinoa ayuda a adelgazar y ganar músculo

La NASA se encargó de dejar muy claro qué semilla debemos tener en casa y no dejarla escapar pase lo que pasa. La quinoa se ha convertido en la más querida por los astronautas, en su composición se equilibran proteína, grasa y carbohidratos. El beneficio principal de la quinoa proviene de que la mayor parte de sus calorías se ofrecen en forma de carbohidratos complejos.

Otro de los factores que la convierte en un alimento que hay que consumir en estos días en los que se busca aumentar la cantidad de proteínas es la alta cantidad de estos elementos que posee. La quinoa aporta cerca de 16 gramos de proteínas por cada 100 gramos, convirtiéndolo en uno de los alimentos más proteícos.

Por lo que vamos a consumir al menos una vez a la semana este super alimento que se ha convertido en toda una sensación. Habrá llegado el momento de comer ensaladas o platos llenos de quinoa que puedes comprar ya hecha o atreverte a cocinar en casa, no es nada difícil de conseguir.

Puedes guardarla una vez hervida en la nevera o incluso en el congelador y prepararla cuando te apetezca. En definitiva, estamos ante un tipo de alimento que ha acabado siendo uno de los más populares en estos días y en parte es gracias a la NASA que la ha hecho uno de sus básicos.

La quinoa no es propia de nuestro país, por lo que quizás nunca la hayamos probado o hayamos cocinado. Es fácil, como el arroz solo debemos estar atentos al punto de cocción y buscar esas recetas que más nos gusten. Existen muchas formas de comer quinoa, la mejor de todas ellas, es la que nos permita degustarla y disfrutarla.

Puedes hasta hacer postres con quinoa, demostrando de esta manera la gran versatilidad que ofrece este tipo de semilla. Lo que no podemos negar es que vivimos una era de semillas, cada vez consumimos más de estos ingredientes que han acabado siendo el básico de nuestra despensa.

Como si fuéramos a ir a la NASA, pero más bien, listos para afrontar un día movido repleto de actividad, la quinoa nos dará todo lo que necesitamos y más. Apúntate a la moda de este super alimento, seguro que te gustará más de lo que imaginas, además de que está de vicio y te sacará de más de un apuro cuando no sepas qué cocinar y quieras comer sano.