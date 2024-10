Soy podólogo y ésta es la razón por la que no deberías usar más las Converse

Un podólogo se ha convertido en viral en redes sociales al decirnos por qué no debemos usar nunca más las Converse. Algunos las llevan todos los días, cuando es un tipo de calzado que deberíamos usar de vez en cuando. Aunque sea una zapatilla deportiva que pueda parecer cómoda, pero en realidad no lo es. Necesitamos empezar a hacer caso de los profesionales de los pies, la sabiduría de un podólogo nos puede ahorrar más de un dolor de pies.

Hay una poderosa razón para no usar nunca más las Converse y quizás te acabe sorprendiendo el motivo. Si has tenido este calzado quizás no te creas que puede hacer daño a los pies, sino todo lo contrario. La realidad es que después de llevar taconazos todo el día, ponerse unas zapatillas no es un problema, sino todo lo contrario. Se ha convertido en toda una realidad para la que debemos empezar a cuidarnos un poco más. Este vídeo viral nos abre los ojos ante un problema que quizás no habíamos tenido en cuenta y puede ser el que nos acompañe en estos días.

Las Converse están sobre la cuerda floja

Son un tipo de calzado que viene de lejos. Desde Estados Unidos y durante décadas se ha convertido en todo un icono. De esa mujer trabajadora que cambiaba los tacones con zapatillas en el Metro de Nueva York de camino a casa después de haberse comido el mundo, hasta una Kamala Harris que usa este tipo de zapatilla en campaña electoral.

Un símbolo que se puede convertir en una pesadilla. Pero que tiene una larga historia por delante que debemos conocer. Siguiendo el blog de dsigno: «Allá por el año 1908 se creó la empresa Converse Shoes Rubber Company en Massachusetts, a manos de empresario norteamericano Marquis Mills Converse. Las primeras zapatillas eran de goma enfocadas a hombres, mujeres y niños; además la comodidad de la suela ayudaba a muchos profesionales como pintores, transportistas o mozos de almacén a trabajar de forma cómoda. En 1915 la empresa comenzó a crear zapatillas de deporte y dos años más tarde, en 1917 aparecieron las primeras zapatillas de baloncesto Converse All-Star hechas de goma y tejido». Creadas para trabajar, parece que no son las mejores para nuestros pies.

Esta es la razón para no usar Converse

La forma que tienen estas zapatillas parece que no convencen a los profesionales que cuidan nuestros pies. Es más, podemos descubrir un tipo de marca que parece que se quedó en el siglo pasado y no se adapta a los nuevos pies. Hoy en día vamos más calzados que hace un siglo.

En sus inicios fueron unas zapatillas creadas para jugar a baloncesto, algo que hoy en día sería impensable si tenemos en cuenta que estamos ante un tipo de pieza que puede ser la que nos haga tener un pie en plena forma, sin los problemas típicos de esta parte del cuerpo que requiere mucha atención.

Es importante saber en todo momento que estamos ante un tipo de calzado que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. Es una pieza de entretiempo que puede causar estragos a nuestros pies, empezando por una puntera dura de goma que puede afectar a nuestras uñas.

Una parte del cuerpo que debemos tener muy en cuenta y que puede acabar siendo la que nos haga reaccionar a tiempo. Tener una uña mal es algo que puede pasar por estas Converse, pero no son el único problema que pueden darnos, siguiendo con la explicación de este experto.

Siendo demasiado planas podemos tener problemas, ya que se trata de una suela de goma con la que caminamos como encima de una tabla. Demasiado recta y plana para poder evitar las piedras o algunos elementos como el agua, siendo pues, un pequeño riesgo para nuestra salud que no termina aquí.

Tampoco sujetan bien el pie, las que son tipo zapatillas no tienen un agarre suficiente para evitar que nuestros pies sufren por lo que debemos estar listos para empezar a buscar otro tipo de zapatilla deportiva. Las Converse parece que no son las adecuadas. En realidad, en España podemos tener un calzado mucho mejor.

No debemos olvidar que somos productores del mejor calzado posible, disponemos de grandes marcas nacionales que pueden acompañar nuestros pies en este proceso que tenemos por delante. La época de entretiempo suele ser problemática, especialmente en estos días que tenemos por delante.

Debemos empezar a pensar en lo que nos espera antes de la llegada de botas y botines, que suelen sujetar más el pie y en su mayoría apostamos por la piel. Una calidad de tejidos superior a la tela y al caucho de esa marca americana que se ha hecho muy popular estos últimos tiempos.