6 tips para escoger tus zapatos para conseguir un look ideal

Tanto si vas más casual como de una forma elegante, hay diversas maneras de escoger tus zapatos para dar con el look ideal. ¿Cómo hacerlo? Debes tener en cuenta la comodidad, los colores y el tipo calzado.

Para elegirlos antes hay que tener bien ordenados los zapatos, según categorías y/o colores.

Evita muchos colores

Si ya llevas un conjunto rosa, naranja, lila o bien estampado, evita que los zapatos de otro color. Pues esta mezcla de colores va a ser un poco desastre y, visualmente, proyectar un poco de caos. Escoge entonces unos zapatos negros, blancos o bien del mismo color que la pieza principal, sea lila o rosa.

Deportivas para todo

Las modas cambian y lo que antes era visto como poco elegante ahora es toda una fascinación. De manera que ya puedes plantarte las deportivas con tu vestido de flores, el traje chaqueta o los jeans. Pero no valen unas deportivas cualquiera, deben estará estudiadas, blancas, negras o bien de colores pero cuando no vayas con tantos colores en la parte superior.

Ante todo, comodidad

Si tienes unos zapatos de un tacón de vértigo, pero no te ves andando con ellos y te resultan muy incómodos, entonces mejor olvídate de ellos. Lo primero es la comodidad para no hacer que el pie duela más de lo normal de forma innecesaria. Esto debes mirarlo bien cuando vayas a comprar y te pruebes el zapato.

Qué ponerse en una reunión o evento muy formal

Como hemos dicho, las deportivas están de moda en todas las ocasiones. Si tienes una reunión de trabajo o bien un evento super formal, entonces, para escoger tus zapatos, deja mejor las botas tipo militar o muy gruesas, y decántate por unas sandalias finas con algo de cuña, y un zapato tipo salón para el invierno.

Haz pruebas en casa

Antes de ir a cualquier lugar y para ver si el zapato va bien con el look que te pongas, haz pruebas en casa. Mejor hacerlo el día antes y no el mismo día porque si no vas a ir muy rápido y no tendrás tiempo de nada, ni de escoger el que vaya mejor para tu look.

Consejos