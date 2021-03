Si hay una máxima que impera en la moda es que siempre se mira al pasado y se rescatan tendencias de otras épocas. Todo es cíclico y casi siempre es posible darle una nueva vida a esa prenda que teníamos guardada en el fondo del armario. No es este motivo para acumular sin sentido, pero sí una forma de abogar por el consumo sostenible y por tratar de reciclar al máximo posible. Y ahora le ha llegado el turno al calzado de la mano de los zuecos.

En los últimos años ha habido un auge de las tendencias que imperaron desde los años 60 a los 80 y parece que ahora los 90 vuelven con fuerza. Las hombreras, los estampados geométricos, los looks metalizados o las faldas midi de vuelo que llegaron hace unos años para quedarse de manera definitiva son un claro ejemplo de esta tendencia. El último ‘rescate’ tiene mucho que ver, como comentábamos, con el calzado. Se trata de los zuecos, un tipo de zapatos que se convirtieron en must en los años 70 y que ahora vuelven con fuerza. En su momento se combinaban especialmente con vaqueros y pantalones de campana, pero ahora son perfectos para darle un twist a cualquier look sin renunciar a la comodidad extra que proporcionan.

Así lo hemos comprobado gracias a las prescriptoras en temas de moda como Maria Bernard, pero sobre todo, cuando Alexa Chung ha hecho de ellos un imprescindible en sus looks. Aunque son aptos para cualquier tipo de estilismo, los zuecos combinan mejor con pantalones, especialmente vaqueros, en sus versiones más clásicas o a todo color, para darle un twist al outfit. Con tacón, plataforma o planos, los zuecos son sin duda el calzado estrella de la temporada. También los hay en diferentes acabos, con pelo, estampados o en diversas texturas. Las posibilidades que ofrecen son infinitas.

Más allá de lo que dictan las pasarelas, donde ya han aparecido en algunas colecciones, lo más interesante es que este tipo de calzado comienza a extenderse entre las diferentes firmas low cost. Y es que, nos guste o no, este año, es el calzado de moda y cualquiera que siga las tendencias tiene que hacerse con un par.

Al margen de las grandes marcas, que cuentan con sus propios y exclusivos diseños, firmas como Zara o Stradivariurs ya han incorporado diferentes modelos de zuecos a su catálogo a precios irresistibles. Y es que de un tiempo a esta parte la comodidad prima sobre cualquier otro aspecto y si hay algo por lo que destacan los zuecos es precisamente por ser una de las opciones más cómodas en cuanto a calzado.

Más allá de los tradicionales zuecos con suela de madera, que viven en estos momentos una etapa de apogeo, hay que hablar de una nueva tendencia que va ganando cada vez más adeptos. Se trata de los zuecos de goma, unos lisos y otros siguiendo la estela de la marca Crocs, que causó furor hace algunos años. Zuecos que destacan por su flexibilidad y que resultan muy cómodos para la pisada. Por este motivo se han convertido en una de las opciones preferidas para el teletrabajo, aunque cada vez se ven más por la calle. ¿A qué esperas para elegir los que más te convenzan? No te los quitarás en toda la temporada.