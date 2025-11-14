Soy ingeniero químico y este truco que usan las expertas de la limpieza es un error: estropea tu lavadora

Hay un truco que usan las expertas en limpieza que es un grave error para tu lavadora, un ingeniero químico nos explica el motivo. La lavadora es una de las herramientas que debemos empezar a poner en marcha cada semana, de tal forma que tocará estar preparados para tenerla siempre en nuestras manos. De tal manera que tocará estar listos para afrontar en cierta manera todo lo que puede pasar en estos días.

Esas limpiezas profundas que hacemos en casa para conseguir en primera persona unas habitaciones, pero también herramientas lo más limpias posibles, tienen los días contados. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de situaciones que pueden ayudarnos a conseguir el objetivo deseado de mantener una casa en orden. Es hora de conocer un poco mejor cada uno de los pasos que vamos a dar, para no estropear una lavadora y hacerlo de la mejor manera posible. Con estas palabras de un ingeniero químico vamos a dejar de hacer uno de esos trucos que serán los que nos acompañarán en estos días.

Estropea tu lavadora

Nuestra peor pesadilla es que nuestra lavadora se estropee, de hecho, puede convertirse en un suplicio en plena etapa escolar o a las puertas de un desplazamiento. Tener la ropa sucia y no poder lavarla es algo que nos deba hacer pensar en todo lo que tenemos por delante.

Son momentos de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Sin duda alguna, el objetivo principal en estos tiempos que corren es acabar obteniendo algo que puede darnos más de una sorpresa inesperada.

Un elemento que se convertirá en una tabla de salvación para una lavadora que puede acabar siendo nuestra mejor aliada en estos tiempos que corren. En especial cuando la ropa limpia es una gran aliada en un invierno en el que los cambios de temperatura la relegan a secarse un poco más tarde.

Deberemos empezar a tener en consideración algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, con ciertas novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Este tipo de detalles pueden estar pendientes de un truco que acaba siendo el elemento que hace que nuestra lavadora se estropee antes de lo establecido.

Este truco de las expertas en limpieza daña tu lavadora

Un ingeniero químico rápidamente se ha convertido en viral al descubrirnos cómo este truco puede acabar siendo altamente perjudicial para nuestro día. Diego Fernández es el ingeniero químico que explica: «El bicarbonato y el vinagre no sirven para limpiar la lavadora».

La alternativa de este ingeniero es clara: «Vamos a agregar 4 cucharadas de ácido cítrico al tambor y lo ponemos en un ciclo de limpieza de tambor o en un ciclo largo de lavado, preferiblemente con agua caliente». Una manera de limpiar la lavadora y mantenerla al margen de cualquier ingrediente que pueda dañarla.

Los Hermanosperez nos dan desde su blog una serie de consejos que debemos tener en consideración para hacer realidad el sueño de una lavadora lo más limpia posible.

1er paso: echar media botella de lejía (medio litro) en el cajetín del detergente y poner el programa de lavado a 95 grados o máxima temperatura.

2º paso: una vez haya terminado el programa anterior, repetir el mismo proceso pero con medio litro de vinagre de vino blanco a 95 grados, también depositada en el cajetín del detergente.

3er paso: ponemos un programa normal de lavado para quitar los olores que hayan podido quedarse.

Con este simple proceso quitaremos todo el posible moho de las gomas y los restos de detergente, quedando nuestra lavadora y las gomas limpias y relucientes. El remedio más fácil para limpiar la goma de la lavadora y el tambor.

La lejía es siempre un aliado de la desinfección, aunque, es un químico potente. Debemos asegurarnos de manipularla con total seguridad, las ventanas abiertas y una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán muy de cerca, con algunas novedades que serán esenciales en estos días que tenemos por delante. Es hora de saber en todo momento la manera de mantener la salud de nuestra lavadora, de la mejor forma posible.

Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos darán aquello que queremos. Eliminar los olores, el moho y aquellos elementos que pueden acabar siendo los que nos harán cuidar un poco más el curso de nuestra lavadora, de la mejor forma posible, con esos elementos que serán claves que empecemos a mantener siempre a buen recaudo. A partir de ahora pondrás en práctica otros trucos para limpiar este importante electrodoméstico.